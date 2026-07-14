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LA MEMORIA COMO TERRITORIO

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UN GRAN DÍA EN SU CUMPLEAÑOS

LA SORPRENDEN CON UN FESTEJO

Por Maru Bustos PULSO

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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El día que Ana Alvarado de Zermeño cumplió 70 años, recibió una de las mejores y más emotivas sorpresas, encontrarse con su familia y grupos de amigas en una emotiva y cálida celebración.

Una serie de detalles de buen gusto prepararon a detalle sus hijas Marce, Ana, Maru, Lore y Vero Zermeño Alvarado.

Así, cuando Ana llegó al desayuno que ofrecieron en su honor en el restaurante del hoyo 181/2 del Club Campestre de San Luis, aquello fueron gritos, porras y aplausos.

Su rostro radiante y pleno de felicidad por este día especial en su vida.

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La atmósfera cálida, con instantes de gran alegría.

Eso sí, ¡cómo te quieren!

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