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feliz por la llegada de isaac

CÁLIDO FESTEJO ENTRE AMIGAS

Por Maru Bustos PULSO

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Julieta Herrera López esperaba ilusionada el nacimiento de su bebé, quien llegó a este mundo en días pasados.

Previo a su nacimiento, la festejada se reunió a celebrar con sus amigas.

Claudia Saldaña con un grupo de amigas ofrecieron el estupendo festejo, a fin de darle una cariñosa bienvenida al bebé.

La temática del festejó fueron unos hermosos ositos y detalles en tonos azules, por lo que las anfitrionas integraron detalles alusivos.

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Emocionadas, las ahí reunidas compartieron con July su felicidad y le desearon bienestar en su maternidad.

En una agradable atmósfera, la festejada comentó sobre los detalles que realizó al lado de su esposo para recibir al nuevo integrante de su familia, quien es un niño y se llama Isaac.

La mañana, con ¡gran armonía!

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