Entrega de camioneta GS4 Max modelo 2026 a ganador de su sorteo GAC x Huawei

El proceso del sorteo se realizó al adquirir productos Huawei y registrar la compra en la plataforma oficial de Huawei

Por Redacción PULSO

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A

En un evento especial que se llevó a cabo en las  instalaciones de GAC HERRERA SAN LUIS, ubicadas en carretera 57, Blvd. San Luis 525, Jardines del Valle, 78390 San Luis Potosí, S.L.P. se realizó la entrega de una camioneta GS4 MAX MODELO 2026, al ganador de la misma, en el sorteo GAC X HUAWEI.

El sortero se efectúo con motivo de que Huawei Technologies de México, S.A. de C.V. en colaboración con GAC Motor México han establecido una alianza estratégica para desarrollar vehículos eléctricos de nueva energía (NEV) de gama alta. 

Están uniendo fuerzas para crear una nueva marca de vehículos premium, donde GAC aporta la manufactura y Huawei la tecnología inteligente (sistema HarmonyOS, conducción autónoma, etc.).

El equipo comercial de GAC HERRERA SAN LUIS, en representación de Huawei Technologies de México y GAC Motor México realizaron la entrega de la flamante camioneta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El proceso del sorteo se realizó al adquirir productos Huawei y registrar la compra en la plataforma oficial de Huawei entre el 1 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026; de esta manera se participó en el sorteo por 2 camionetas GAC el 10 de enero de 2026 durante el Huawei Live Show. 

