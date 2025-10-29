Ayer,hoy, mañana

Los espero en el cielo. Cuando tenga que dejarlos por un corto tiempo, no se entristezcan, ni derramen muchas lágrimas, ni abracen su pena por mí, mucho tiempo. Al contrario, empiecen con valentía y con una sonrisa. Y en mi memoria y en mi nombre, vivan su vida y hagan las cosas igual que antes. No aumenten su soledad con días vacíos sino que llenen cada hora que estén despiertos con actos útiles. Den su mano para ayudar, consolar y animar; y yo en cambio, los ayudaré a ustedes. Y nunca, nunca tengan miedo de morir, pues los estoy esperando en el cielo…” Anónimo… Con dedicatoria especial a mi amiga Angelita Celis Cisneros que nos dejó para ir al reencuentro del Padre Celestial, de sus papás Don Gonzalo y Angelita; sus hermanos Juan y Maite… Se llevó muchos recuerdos de su vida de muchas amigas, compañeras de colegio que compartieron años en su paso por el plano terrenal; ahora nos queda a todas nosotras recordarla con cariño en nuestra mente y corazón… Seguro Angelita goza del Señor en ese jardín de paz y tranquilidad… Aquí la vamos a extrañar, sus hijos Paco; Claudia y sus hijos, María Emilia, Daniel y Mateo… Sus hermanas y cuñados: Pilar y Rafael; Martha y Ernesto; Maru y Toño; Chayo Sánchez, sobrinos, familiares… Enviamos nuestras condolencias a la familia de la Rosa Carpizo por el deceso de la señora Ana María Carpizo de De la Rosa que ya disfruta de la Morada del Señor… Para sus hijos, hijos políticos, nietos, seres queridos que el Señor los llene de paz en sus corazones… Descansen en paz Angelita y la señora Ana María… Santoral para hoy: Narciso. Teodoro. Eusebia. Jacinto, Feliciano y Lucio. Maximiliano y Matías… Felicitaciones a las personas que llevan estos nombres… A Mauricio Sánchez y María Fernanda Cortés en su aniversario matrimonial que pasarán al lado de su hijo Mauricio, sus seres queridos y amigos… Enhorabuena para muchas más vueltas al Sol en familia… Sofí Vallejo Muñiz fue agasajada por sus papás Javier y Maru, sus hermanos Luisma y Vale, abuelos y compañeros que terminaron con ella sus estudios en su cumpleaños el día de ayer… Desde aquí un abrazo… Mario Mercado Ugalde celebró un año más de vida con su esposa Sandra María Villasuso, sus herederos: Joaquín, Andrés y Eugenia que fueron los primeros en cantarle las “Mañanitas” al festejado que también las escuchó de parte de sus papás; hermanos, cuñadas, suegros y numerosos amigos que se reunieron para festejarlo… Mari Tere Torres Mier y Jesús Alfonso Gaviño del Pozo esperan la llegada de su bebé para dentro de unas semanas más… Los futuros papás han escogido el nombre de José Matías para su hijito que pronto llegará a su hogar… Con este motivo ha sido objeto de alegres fiestas Mari Tere de parte de su suegra Martha del Pozo de Gaviño en donde ha estado presente su mamá Tere Mier de Torres, sus hermanas, tías, primas y amigas… Parabienes a los esposos Gaviño Torres con este motivo... El Altar del H. Ayuntamiento está dedicado a Daniel de la Llera a quien se le recordará por siempre, por su amistad y por su gran aportación que hizo a nuestra ciudad, como el español más potosino… Y el del Centro de Artes de Nuestra Máxima Casa de Estudios, a Juan Manuel Espinosa Pérez quien dio clases de pintura en este centro… Este viernes habrá música y cena en el Cotillón de La Lonja con música en vivo de los éxitos de Juan Gabriel… Pueden hacer su reservación en dicho lugar quienes deseen asistir… Hasta la próxima…