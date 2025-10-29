logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

85 ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA CELEBRAR

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

El Club Deportivo Potosino conmemorará su 85 Aniversario de Fundación con una serie de eventos sociales, culturales, artísticos y deportivos.

La mañana de ayer, en un evento especial, el Consejo de Administración, que preside el Doctor Juan Alberto Martínez Andrade, con su esposa Ruth Angélica Martínez López, quien encabeza la Comisión de Sociales, y compañeros directivos presentaron el programa de actividades de este gran festejo.

Con ellos, representantes de las comisiones deportivas que forman parte de los festejos azul y oro, la reina del Club Mónica Chevaile Sánchez, algunas de sus princesas e invitados especiales.

Como parte de los eventos sociales, se llevarán a cabo el el sábado 8 de noviembre las primeras comuniones de los hijos de quienes laboran en el Club.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un evento de gran tradición también es la Carrera Atlética de Aniversario 10 y 5 K, recreativa 5k y juvenil 3k, que este año se realizará el domingo 23 de noviembre a las 08:00 horas.

De esta manera, los socios, sus familias e invitados disfrutarán días de agradables convivencias en entorno de gran alegría.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¡ENTUSIASTAS!
¡ENTUSIASTAS!

¡ENTUSIASTAS!

SLP

Maru Bustos

GENERACIÓN DEL INSTITUTO POTOSINO CELEBRA 60 AÑOS DE EGRESADOS

Ayer,hoy, mañana
Ayer,hoy, mañana

Ayer,hoy, mañana

SLP

Alicia Villasuso

85 ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO
85 ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

85 ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

SLP

Maru Bustos

ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA CELEBRAR

Escándalo en la Casa de Windsor: Príncipe Andrés bajo presión para desocupar Royal Lodge
Escándalo en la Casa de Windsor: Príncipe Andrés bajo presión para desocupar Royal Lodge

Escándalo en la Casa de Windsor: Príncipe Andrés bajo presión para desocupar Royal Lodge

SLP

AP

Un manifestante confronta al Rey Carlos III por el escándalo que rodea al Príncipe Andrés y su relación con Jeffrey Epstein. La Casa de Windsor en medio de la polémica.