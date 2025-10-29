85 ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

El Club Deportivo Potosino conmemorará su 85 Aniversario de Fundación con una serie de eventos sociales, culturales, artísticos y deportivos.

La mañana de ayer, en un evento especial, el Consejo de Administración, que preside el Doctor Juan Alberto Martínez Andrade, con su esposa Ruth Angélica Martínez López, quien encabeza la Comisión de Sociales, y compañeros directivos presentaron el programa de actividades de este gran festejo.

Con ellos, representantes de las comisiones deportivas que forman parte de los festejos azul y oro, la reina del Club Mónica Chevaile Sánchez, algunas de sus princesas e invitados especiales.

Como parte de los eventos sociales, se llevarán a cabo el el sábado 8 de noviembre las primeras comuniones de los hijos de quienes laboran en el Club.

Un evento de gran tradición también es la Carrera Atlética de Aniversario 10 y 5 K, recreativa 5k y juvenil 3k, que este año se realizará el domingo 23 de noviembre a las 08:00 horas.

De esta manera, los socios, sus familias e invitados disfrutarán días de agradables convivencias en entorno de gran alegría.