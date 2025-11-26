Fátima Bosch en el ojo del huracán: ¿Destitución en Miss Universo?

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- La reciente victoria de Fátima Bosch en Miss Universo se ha visto envuelta en el escándalo y es que, apenas recibió la corona, las acusaciones de supuesto fraude, las renuncias y reclamos de sus compañeras y los señalamientos hacia el dueño de la organización, Raúl Rocha Cantú, comenzaron a surgir.

Esta situación ha hecho que los seguidores del certamen comiencen a cuestionarse sobre el reinado de la mexicana y la pregunta sobre si podría perder el título comience a rondar.

Y es que, convertirse en Miss Universo no solo significa ser conocida como la mujer más bella del mundo, también trae consigo estrictos lineamientos que, de no llevarse a cabo pueden traer serias sanciones que incluyen la destitución.

¿Por qué se puede perder la corona de Miss Universo?

Incumplimiento de obligaciones. La Miss Universo, además de una banda y corona, adquiere una apretada agenda que incluye eventos oficiales, apariciones, giras, promociones, campañas. La falta de asistencia, la negativa o la priorización de actividades personales sobre éstas puede ser causa de destitución.

Violación del contrato o negativa a firmarlo. El título viene acompañado de un contrato que marca derechos y deberes: horarios, exclusividades, conductas, publicidad. Si la reina se niega a firmar o rompe cláusulas, la organización puede actuar.

Dañar la imagen del certamen. Declaraciones polémicas, escándalos, denuncias serias o comportamientos contrarios a los valores de la organización pueden ser motivo para revocar el título.

Irregularidades en la elegibilidad o en el proceso de selección. Si se descubre que la ganadora no cumplía requisitos esenciales (documentación, elegibilidad, veracidad de datos) o hubo fraude en la selección, la corona podría ser retirada.

Recientemente, Raúl Rocha Cantú, actual presidente de la organización explicó, en entrevista con Carlos Loret de Mola, que no se le retiraría la corona a la mexicana; incluso pidió al público que la dejaran trabajar.

Las Reinas que han perdido la corona

A lo largo de la historia del certamen, pocas ganadoras han perdido la corona, pero esos casos marcaron un precedente. El más recordado es el de Oxana Fedorova, Miss Universo 2002, destituida tan solo unos meses después por "no cumplir con sus obligaciones". En su lugar, la organización coronó a la primera finalista, Justine Pasek.

Antes de ella, en 1974, Amparo Muñoz renunció al título tras desacuerdos con la organización, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del certamen. Aunque oficialmente fue una renuncia, la MUO la retiró de la agenda y no la reemplazó, situación que se considera un antecedente de destitución.