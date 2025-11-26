TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Loretta y Federico Mendizábal Puente se reunieron con sus primos y amigos en una animada celebración para festejar sus cuatro años de vida.

De los preparativos para la divertida fiesta se encargaron sus papás Federico Mendizábal y Karla Puente, quienes con sus hijos eligieron una serie de detalles con los que crearon una atmósfera multicolor.

Felices, Loretta y Federico recibieron a sus invitados, entre ellos, compañeros de colegio.

El agradable encuentro se efectuó en el jardín del Club Campestre de San Luis, donde simularon un campo de gotcha, por lo que disfrutaron de una tarde de acción y diversión extrema.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ahí, demostraron su habilidad, destreza y experiencia en este deporte y en una serie de actividades recreativas e interactivas.

Desde luego, el ambiente con gran intensidad.

Eso sí, ¡gran derroche de energía!