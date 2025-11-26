AYER HOY MAÑANA

“Dicen que ha cierta edad, las mujeres nos hacemos invisibles, que nuestro protagonismo en la escena de la vida declina, y que nos volvemos inexistentes, para un mundo en el que solo caben los jóvenes. Yo no sé si me habré vuelto invisible, es muy probable, pero nunca fui tan consciente de mi existencia como ahora. Ahora descubrí que soy una princesa de cuentos de hadas, descubrí al ser humano que sencillamente soy; descubrí y puedo permitirme el lujo de no ser perfecta, de tener debilidades y de equivocarme, y a pesar de ello quererme mucho. Cuando me miro al espejo ya no busco a la que fui en el pasado. Sonrió a la que soy. Me alegro del camino andado y asumo mis contradicciones. Siento que debo saludar a la joven que fui con cariño, pero dejarla a un lado. Soy una mujer madura porque se actuar con dignidad, me siento hermosa por dentro y por fuera, tomo las riendas de mi vida y se adaptarme a los cambios. Conocí de todo, lágrimas y sonrisas y ambas me hicieron ser quien soy. Vive tu edad en plenitud y se feliz siempre…”@BeBeA y Amor…. Santoral para hoy: Los desposorios de la Virgen María y San José. Conrado. Siricio Papa. Leonardo de Puerto Mauricio… Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años… Felices con su segunda hijita se encuentran Juan Pablo Chávez Cadena y Yoli Navarro Puga quienes recibieron a Melina, nombre que le impondrán a la bebé al recibir las Aguas del Jordán… La nueva integrante de la familia viene a ser la compañerita de su hermana mayor Victoria… Participan de esta alegría los abuelos de Melina: Yoli Puga del Valle y Alejandro Navarro Werge; Mayu Cadena y Luis Chávez Martínez; así mismo las bisabuelas: Yolanda del Valle de Puga y Anita Werge de Navarro… Enhorabuena para los esposos Chávez Navarro desde aquí… Brenda Azuara Mariel y Salvador Medina Domínguez se administraron el sacramento del matrimonio en emotiva ceremonia donde los novios invitaron como padrinos de velación a sus respectivos padres: Joel Azuara Robles y Graciela Mariel Moran; Salvador Medina Meave y Luz Graciela Domínguez Gutiérrez que ocuparon los recintos a los lados de sus herederos… Posterior a la celebración de sus esponsales, disfrutaron con sus invitados de la fiesta en su honor la cual tuvo lugar en un jardín… Originales fueron sus invitaciones ya que describieron como se conocieron y lo que visitaron juntos hasta dar este importante paso en su vida… Los brindis en honor de Salvador y Brenda por tal motivo se los hicieron llegar todos sus invitados… Felicidades a ellos desde esta columna… Fermín Rivera festejó 20 años de su alternativa durante la corrida de toros que se llevó a cabo en la Plaza de Toros El Paseo ,donde recibió el mejor brindis de parte del Patronato de la Plaza y los asistentes… Lo acompañaron en tan especial ocasión su esposa Moni Salinas Villarreal; su mamá Charo Rivera Argüello, su hermana Belén; Mauricio Hamphesire y su hijo Mau, sus amigos y compañeros siempre del ambiente taurino… Lo mejor a Fermín desde estas líneas y que sigan los éxitos en su trayectoria taurina… Se comprometieron en matrimonio Andrea Barbosa y Pablo Acosta… La fiesta en su honor la organizarn Geraldina Alvarado y Estefanía Díaz que prepararon numerosas sorpresas para los futuros esposos que estuvieron acompañados de sus respectivos papas, hermanos y amistades… Como cada año la Familia Mendizábal se reunió para festejarse ahora ya con la cuarta generación… Disfrutaron como siempre de juegos y alegría entre ellos que pasaron una tarde de lo mejor… Parabienes familia Mendizábal por esta tradición de cada año desde hace muchos años atrás… Hasta la próxima