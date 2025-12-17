FIGLOSNTE 26, más cerca de sus afiliados con una nueva oficina de atención

Como parte de su plan de fortalecimiento y expansión en el estado, el pasado 15 de diciembre FIGLOSNTE 26 inauguró una nueva oficina de atención y servicio a socios. Esta nueva sede ubicada en Jardín Hidalgo 3-C Primer Nivel Colonia Centro. Soledad de Graciano Sánchez, que permitirá ampliar la cobertura de atención y acercar los servicios a los socios afiliados, reafirmando el compromiso de brindar trámites más accesibles, eficientes y de calidad. El acto inaugural reunió a autoridades sindicales, integrantes del Comité Técnico y representantes de los socios de la Región, y estuvo a cargo del Profesor Manuel Arellano Méndez, Representante del CEN para la sección 26 del SNTE.

La apertura de esta oficina responde al crecimiento sostenido de FIGLOSNTE 26 y a la necesidad de ofrecer espacios funcionales que faciliten la atención directa a los socios de la región. Con esta incorporación, el fideicomiso continúa consolidando su presencia territorial y su capacidad operativa para atender la demanda de sus afiliados.

Prof. Manuel Arellano Mendez, Representante del CEN del SNTE para la sección 26, en representación del Profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez, Secretario General de la sección 26 del SNTE y Presidente del Comité técnico de FIGLOSNTE 26.

“Felicidades a FIGLOSNTE 26 por la apertura de esta oficina de atención a socios, que traerá beneficios a los compañeros que forman parte de esta región. Estamos seguros que con estas nuevas instalaciones se reafirma la buena atención para los socios que forman parte de la sección 26”