Intersalesianos de Bachillerato reúnen a jóvenes deportistas de la inspectoría en San Luis Potosí

Del 16 al 19 de abril, la ciudad de San Luis Potosí fue sede de los Intersalesianos de Bachillerato 2026, un encuentro deportivo que reunió a estudiantes de los colegios salesianos pertenecientes a la Inspectoría México-Guadalajara. Durante cuatro días, jóvenes provenientes de distintas ciudades del país participaron en competencias de fútbol, voleibol y basquetbol, en las ramas varonil y femenil, así como en la disciplina de porristas destacando no solo por su nivel deportivo, sino por el ambiente de fraternidad, respeto y alegría que caracteriza al estilo salesiano. Las delegaciones participantes representaron a instituciones de ciudades como Guadalajara, Chihuahua, Colima, León, Sahuayo, Saltillo, Piedras Negras, Zamora y San Luis Potosí, fortaleciendo los lazos de comunidad entre los jóvenes. Además de la actividad deportiva, el evento incluyó momentos significativos como la ceremonia de inauguración con el espectáculo escénico "El Sendero del Venado Azul", así como espacios de convivencia juvenil como la fiesta Interchella, donde los participantes compartieron en un ambiente de integración y amistad. Así como la celebración de la Eucaristía en la que se contó con la presencial del Padre Inspector, el P. Francisco Cervantes Huitrón SDB, durante su homilía recordó a los jóvenes que de este tipo de eventos hay que llevarse más allá de los premios experiencia y nuevas amistades recordándoles que lo que nos une a todos como salesianos en el amor de María Auxiliadora. Uno de los momentos más esperados fue el evento estelar de porristas, donde las participantes demostraron disciplina, coordinación y entusiasmo, consolidando el espíritu de equipo que distingue a esta competencia, resultando ganadoras las Porristas del colegio Anahuac Revolución de Guadalajara. En la jornada final, se llevaron a cabo las competencias decisivas, donde se definieron a los ganadores de cada disciplina, llevándose el trofeo Don Bosco la delegación de Sahuayo siendo este el premio más importante al englobar los valores salesianos dentro y fuera de la cancha. Los organizadores destacaron la participación de los estudiantes, así como el acompañamiento de entrenadores y familias, quienes fueron pieza clave en el desarrollo del evento. Asimismo, se reconoció el esfuerzo del equipo anfitrión del Instituto Carlos Gómez, cuya labor permitió la realización de esta justa deportiva. Los Intersalesianos de Bachillerato 2026 concluyeron con un mensaje de agradecimiento a todas las delegaciones y con el deseo de que esta experiencia haya fortalecido no solo las habilidades deportivas, sino también los valores de fe, comunidad y servicio entre los jóvenes participantes