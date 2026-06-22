ALEJANDRO ¡OTRO GRAN AÑO!

Alejandro Parra organizó una fiesta por su cumpleaños.

En una comida se reunió con sus amigos más allegados.

El grupo más audaz le deseó éxito en los proyectos a emprender.

Ahí, con el entusiasmo que les caracteriza charlaron sobre sus anhelos, pasatiempos y actividades que realizan y que tanto les apasionan.

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Desde luego que comentaron también de algunas experiencias de la temporada.

El agradable ambiente se prolongó por varias horas.

Eso sí, ¡cálida convivencia!