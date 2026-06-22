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¡FELICIDADES QUERIDO PAPÁ!

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¡FELICIDADES QUERIDO PAPÁ!

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ALEJANDRO ¡OTRO GRAN AÑO!

AMIGOS COMPARTEN ESTE DÍA ESPECIAL

Por Maru Bustos PULSO

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Alejandro Parra organizó una fiesta por su cumpleaños.

En una comida se reunió con sus amigos más allegados.

El grupo más audaz le deseó éxito en los proyectos a emprender.

Ahí, con el entusiasmo que les caracteriza charlaron sobre sus anhelos, pasatiempos y actividades que realizan y que tanto les apasionan.

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Desde luego que comentaron también de algunas experiencias de la temporada.

El agradable ambiente se prolongó por varias horas.

Eso sí, ¡cálida convivencia!

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