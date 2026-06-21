¡FELICIDADES QUERIDO PAPÁ!
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ORACIÓN
Dame Señor un hijo
que sea lo bastante fuerte
para saber cuándo es débil
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y lo bastante valeroso
para enfrentarse consigo mismo
cuando sienta miedo.
Un hijo que sea orgulloso
o inflexible en la derrota,
honrado y humilde en la victoria.
Dame un hijo que nunca
doble la espalda
cuando deba erguir el pecho.
Un hijo que sepa conocerse,
asimismo, que es la piedra
fundamental
de todo conocimiento.
Condúcelo te lo ruego,
no por el camino cómodo y fácil,
sino por el camino áspero
por las dificultades y los retos.
Ahí, déjalo, aprender a sostenerse
firme en la tempestad
y a sentir compasión
de los que fallan.
Dame un hijo cuyo corazón
sea bondadoso
y cuyos ideales sean altos.
Un hijo que se domine así mismo
antes de que pretenda dominar
a los demás.
Un hijo que aprenda a reír,
pero también sepa llorar;
un hijo que avance hacia el futuro,
pero que no olvide el pasado.
Y después de que le hayas
dado eso, agrégale,
te suplico, suficiente sentido
del humor
de modo que pueda ser siempre
serio, pero que no se tome
así mismo demasiado en serio.
Dale humildad
para que pueda recordar
la sencillez de la verdadera
sabiduría y
la tranquilidad
de la verdadera fuerza.
Entonces, Señor, yo su padre,
me atreveré a decirte:
Gracias Señor
porque mi vida no ha sido vana.
Amén.
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