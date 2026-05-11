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¡OPTIMISTAS!

AGRADABLE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE

Por Redacción

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
A
¡OPTIMISTAS!

El Club Libanés Potosino festejó a las mamás socias en la víspera de su día, con un cálido desayuno.

Fernando Abud Medellín, presidente del Consejo de Administración del club, con sus compañeros directivos prepararon el convivio.

Las mamás asistentes recibieron una cálida bienvenida; les desearon bienestar, felicidad y prosperidad en sus vidas.

El el Salón Baalbek que lució una decoración especial con globos, disfrutaron de la serie de detalles y atractivos.

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La mañana transcurrió en medio del optimismo y el entusiasmo que embargó a las mamás, quienes expresaron que sus hijos son su mayor alegría y orgullo.

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