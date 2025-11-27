Papa León XIV llama a la paz en su histórica visita a Turquía

ANKARA, Turquía (AP) — El papa León XIV animó a Turquía a ser una fuente de estabilidad y diálogo en un mundo desgarrado por conflictos, al iniciar el jueves su primer viaje al extranjero como papa con un llamado a la paz en medio de los esfuerzos por poner fin a las guerras en Ucrania y Gaza.

El papa estadounidense lanzó un mensaje de paz al llegar a Ankara, donde fue recibido en la pista por una guardia de honor militar y en el palacio presidencial por el presidente Recep Tayyip Erdogan.

Hablando con Erdogan y el cuerpo diplomático del país en una biblioteca del complejo del palacio, León elogió el papel histórico de Turquía como puente entre Oriente y Occidente, en la encrucijada de religiones y culturas.

"Que Turquía sea una fuente de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera", dijo, hablando frente a un enorme globo terráqueo. "Hoy, más que nunca, necesitamos personas que promuevan el diálogo y lo practiquen con firme voluntad y paciente resolución".

La visita de León se produce mientras Turquía, un país de más de 85 millones de personas, predominantemente musulmanes suníes, se presenta como un intermediario clave en los esfuerzos por poner fin a los conflictos en Ucrania y Gaza.

Ankara ha sido sede de rondas de conversaciones con Rusia y Ucrania y ha ofrecido participar en la fuerza de estabilización en Gaza para ayudar a supervisar un frágil alto el fuego. Israel, que ha mantenido tensas relaciones con Turquía durante años, acusa a Ankara de apoyar a Hamás y ha descartado cualquier función para las tropas turcas en una fuerza de estabilización.

León no citó específicamente los conflictos, pero mencionó a su predecesor, el papa Francisco, al lamentar que las guerras que asolan el mundo hoy en día equivalen a una "tercera guerra mundial librada por partes", en la que se gastan recursos en armamentos en lugar de combatir el hambre y la pobreza y proteger la creación.

Después de dos guerras mundiales, "ahora experimentamos una fase marcada por un elevado nivel de conflicto a escala global", dijo. "¡No debemos ceder ante esto! El futuro de la humanidad está en juego".

En su discurso, Erdogan dijo que la cuestión palestina es un elemento central para lograr la paz en la región y elogió lo que describió como la "postura firme" del Vaticano al respecto.

El mandatario turco dijo que se deben tomar medidas inmediatas para fortalecer el alto el fuego alcanzado en Gaza, proteger a los civiles y garantizar la entrega ininterrumpida de ayuda humanitaria.

Una palabra sobre valorar a las mujeres

El discurso fue observado con atención, ya que la primera alocución de cualquier viaje papal marca el tono de su visita. Eso es aún más cierto para este primer viaje al extranjero del primer papa estadounidense, quien pronunciará en inglés todos sus discursos en Turquía, en contraste con la tradición vaticana, en la que prevalece el uso del italiano. Por ello, fue significativo que León también comentara sobre la situación de las mujeres en Turquía.

"Las mujeres, en particular, a través de sus estudios y su participación activa en la vida profesional, cultural y política, se colocan cada vez más al servicio de su comunidad y su influencia positiva en la escena internacional", dijo el papa.

"Entonces, debemos valorar enormemente las importantes iniciativas en este sentido, que apoyan a la familia y la contribución que las mujeres hacen hacia el pleno florecimiento de la vida social".

Las activistas por los derechos de las mujeres continúan denunciando la retirada de Erdogan en 2021 del Convenio de Estambul, un histórico tratado europeo firmado en esa ciudad en 2011 para proteger a las mujeres de la violencia. Los críticos dicen que la medida debilitó las medidas de seguridad.

Según el grupo de defensa Detendremos el Feminicidio, 237 mujeres han sido asesinadas en Turquía en lo que va de 2025, la mayoría por esposos, parejas o familiares, mientras que otras 247 fueron encontradas muertas en circunstancias sospechosas.

Esta semana, Erdogan presentó un nuevo plan de cinco puntos para combatir la violencia contra las mujeres, que incluye promover una cultura de respeto, fortalecer las protecciones legales y rehabilitar a los perpetradores.

Después de Ankara, León viajará a Estambul para asistir a reuniones y oraciones con líderes cristianos ortodoxos, así como con representantes de la comunidad musulmana mayoritaria de Turquía. Luego viajará a Líbano el domingo.

Aniversario histórico

El principal motivo del viaje de León a Turquía es conmemorar el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, una reunión sin precedentes de al menos 250 obispos de todo el Imperio Romano.

Ocurrió en un momento en que las iglesias orientales y occidentales aún estaban unidas. Se dividieron en el Gran Cisma de 1054, una división precipitada en gran medida por desacuerdos sobre la primacía del papa.

La visita también permitirá que León refuerce las relaciones de la Iglesia con los musulmanes. El pontífice tiene previsto visitar la mezquita Azul y presidir una reunión interreligiosa en Estambul.

Asgin Tunca, un imán de la mezquita Azul que recibirá al papa, dijo que la visita ayudaría a avanzar en los lazos cristiano-musulmanes y disipar los prejuicios populares sobre el islam.

"Queremos reflejar esa imagen mostrando la belleza de nuestra religión a través de nuestra hospitalidad — ese es el mandato de Dios", dijo Tunca.

Hablando con los periodistas a bordo de su avión, León reconoció la naturaleza histórica de su primer viaje al extranjero y dijo que lo esperaba con ansia por lo que significa para los cristianos y para la paz en el mundo.

"Y para invitar a todas las personas a unirse para buscar una mayor unidad, una mayor armonía, y buscar las formas en que todos los hombres y mujeres puedan ser verdaderamente hermanos y hermanas a pesar de las diferencias, a pesar de las distintas religiones, a pesar de las diferentes creencias".

León también compartió algunos momentos más ligeros con los periodistas, señalando que el jueves era el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

"¡A los estadounidenses, Feliz Día de Acción de Gracias!" dijo a los cerca de 80 periodistas que viajan a bordo del avión papal. "Es un día maravilloso para celebrar".

Al menos dos periodistas le dieron pasteles de calabaza al pontífice. También recibió como regalo un bate de béisbol que perteneció al legendario jugador de los White Sox, Nellie Fox, y un par de pantuflas y calcetines con el logo del equipo.

Este último regalo fue una referencia a la broma que León hizo la semana pasada, cuando dijo que solo usa calcetines blancos (white socks), un juego de palabras sobre su amado equipo de béisbol de Chicago.

Reacción en Turquía

Aunque el apoyo a los palestinos y al fin de la guerra en Ucrania es generalizado en Turquía, para los turcos que enfrentan una crisis de costo de vida debido a la agitación del mercado inducida por cambios en la política interna, la política internacional es una preocupación secundaria.

Eso podría explicar por qué la visita de León ha pasado casi desapercibida para muchos turcos, al menos fuera de la pequeña comunidad cristiana del país.

Fatma Cicek Geyik, una artista de 57 años, dijo que la visita traería algo de alegría, pero no debería exagerarse. Señaló que Turquía es una tierra con una historia poderosa y que no veía la necesidad de "elevar" la presencia de otros.

"Es bienvenido, su visita traerá alegría. Pero no lo veo como algo para exagerar demasiado", dijo. "Se irán tal como vinieron".