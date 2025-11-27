logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

EXPRESIONES Y ESTILOS

2DA. MUESTRA DE ARTESPLÁSTICAS EN EL CDP

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

El Club Deportivo Potosino lleva a cabo su “2da. Muestra de Artes Pláticas”, a fin de apoyar y fomentar la cultura entre las familias socias y como parte de lo eventos de su 85 Aniversario Fundación.

Así, un grupo de artistas plásticos presentan algunas de sus obras en esta exposición que permanecerá montada hasta este sábado 29 cuando a las 18:00 horas se realice la clausura.

La inauguración de este interesante evento estuvo a cargo de Juan Alberto Martínez Andrade, presidente del Consejo de Administración del Club, con su esposa Ruth Angélica Martínez López, quien representa la Comisión de Sociales, la reina Mónica Chevaile Sánchez con sus princesas y Luis López Palau, representante de la Comisión de Cultura.

La exposición reúne algunas piezas de la obra de socios que se desempeñan en las diversas expresiones de las artes plásticas como aficionados o maestros, así como de artistas invitados de talla local, nacional e internacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De esta manera, los asistentes admiraron el talento, creatividad, estilo e inspiración de los exponentes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!
LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

SLP

Maru Bustos

“LA GRANJA” CAUTIVA A LOS NIÑOS EN SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS

EXPRESIONES Y ESTILOS
EXPRESIONES Y ESTILOS

EXPRESIONES Y ESTILOS

SLP

Maru Bustos

2DA. MUESTRA DE ARTESPLÁSTICAS EN EL CDP

Fátima Bosch en el ojo del huracán: ¿Destitución en Miss Universo?
Fátima Bosch en el ojo del huracán: ¿Destitución en Miss Universo?

Fátima Bosch en el ojo del huracán: ¿Destitución en Miss Universo?

SLP

El Universal

Las posibles razones detrás de la destitución de la corona en Miss Universo y los antecedentes de casos similares.

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!
¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

SLP

Maru Bustos

CELEBRA SUS 70 AÑOS DE VIDA