EXPRESIONES Y ESTILOS

El Club Deportivo Potosino lleva a cabo su “2da. Muestra de Artes Pláticas”, a fin de apoyar y fomentar la cultura entre las familias socias y como parte de lo eventos de su 85 Aniversario Fundación.

Así, un grupo de artistas plásticos presentan algunas de sus obras en esta exposición que permanecerá montada hasta este sábado 29 cuando a las 18:00 horas se realice la clausura.

La inauguración de este interesante evento estuvo a cargo de Juan Alberto Martínez Andrade, presidente del Consejo de Administración del Club, con su esposa Ruth Angélica Martínez López, quien representa la Comisión de Sociales, la reina Mónica Chevaile Sánchez con sus princesas y Luis López Palau, representante de la Comisión de Cultura.

La exposición reúne algunas piezas de la obra de socios que se desempeñan en las diversas expresiones de las artes plásticas como aficionados o maestros, así como de artistas invitados de talla local, nacional e internacional.

De esta manera, los asistentes admiraron el talento, creatividad, estilo e inspiración de los exponentes.