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SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

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SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

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¡PAPÁS OPTIMISTAS!

ESTUPENDO AMBIENTE EN EL FESTEJO DEL CDP

Por Maru Bustos PULSO

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Un grupo de papás expresaron su alegría al celebrar su día en un convivio que ofreció en su honor el Club Deportivo Potosino.

Por la noche, en la terraza del mismo lugar se reunieron los festejados, quienes con toda la actitud disfrutaron de los atractivos reservados para esta ocasión.

Vicente Ruiz Rodríguez, presidente del Consejo de Administración, con su esposa Lupita Padilla , quien representa la Comisión de Sociales, les dieron la bienvenida y les dirigieron un mensaje.

Durante la celebración, los papás participaron en diversas dinámicas recreativas que fomentaron la convivencia y el buen humor.

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Una exquisita cena, buena música y el entusiasmo de los felices papás hicieron de esta noche una gran celebración.

¡Vaya que poseen energía!

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