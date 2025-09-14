logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

PATRICIO ES BAUTIZADO INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Patricio Esparza Ochoa recibió el primer sacramento de la Iglesia, en una emotiva ceremonia.

Con sus papás: Agustín Esparza y Mónica Ochoa participó en la celebración religiosa, en la parroquia de San Agustín del Pedregal.

Invitaron de madrinas a Andrea Ochoa y Mónica Esparza.

Estuvieron sus abuelitos, tíos, primos y amigos de la familia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presbítero Salvador González Vásquez explicó a los papás y padrinos del niño el significado del bautismo y los invitó a motivarlo a que su vida sea de amor y respeto a Dios.

Enseguida, el sacerdote bautizó a Patricio, para así liberarlo de todo pecado e ingresara a la familia de Cristo.

Al final de la celebración, el niño recibió una prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Enseguida, los Esparza Ochoa atendieron a las felicitaciones de sus invitados, con quienes, felices, compartieron este especial acontecimiento en sus vidas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES
ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

SLP

Maru Bustos

COMPARTEN FELICIDAD

PATRICIO ES BAUTIZADO INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO
PATRICIO ES BAUTIZADO INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

PATRICIO ES BAUTIZADO INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

SLP

Maru Bustos

“NATURALEZA COMO REFUGIO”
“NATURALEZA COMO REFUGIO”

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

SLP

Maru Bustos

REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN POTOSINA DE CLUBES DE JARDINERÍA

VIAJAR CON SENTIDO: ENTRE LA INCLUSIÓN Y EL NUEVO LUJO
VIAJAR CON SENTIDO: ENTRE LA INCLUSIÓN Y EL NUEVO LUJO

VIAJAR CON SENTIDO: ENTRE LA INCLUSIÓN Y EL NUEVO LUJO

SLP

PULSO