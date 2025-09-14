PATRICIO ES BAUTIZADO INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Patricio Esparza Ochoa recibió el primer sacramento de la Iglesia, en una emotiva ceremonia.

Con sus papás: Agustín Esparza y Mónica Ochoa participó en la celebración religiosa, en la parroquia de San Agustín del Pedregal.

Invitaron de madrinas a Andrea Ochoa y Mónica Esparza.

Estuvieron sus abuelitos, tíos, primos y amigos de la familia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presbítero Salvador González Vásquez explicó a los papás y padrinos del niño el significado del bautismo y los invitó a motivarlo a que su vida sea de amor y respeto a Dios.

Enseguida, el sacerdote bautizó a Patricio, para así liberarlo de todo pecado e ingresara a la familia de Cristo.

Al final de la celebración, el niño recibió una prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Enseguida, los Esparza Ochoa atendieron a las felicitaciones de sus invitados, con quienes, felices, compartieron este especial acontecimiento en sus vidas.