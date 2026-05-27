Ayer,hoy, mañana

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"Me encantó este texto que me encontré por ahí: Mis amigas... se cruzaron en mi vida por algún motivo, supongo que eran parte de mi destino... llegaron por alguna razón, para hacerme feliz, para alentarme, para acompañarme en este camino, para sumar vida a mi vida. Mis amigas son personas maravillosas, de esas especiales que a veces la vida regala, únicas y extraordinarias cada una en su esencia... llegaron a mí con esos pequeños y grandes detalles, que te recuerdan el valor de la amistad más sincera, juntas aprendimos que la amistad no es posesión, es compartir, no es obligación, sino el placer de elegirse cada día... es entender los silencios, las sonrisas y los estados de ánimo sin sentirse ofendidos, lejos de envidias y celos... es aceptar sin juzgar... Juntas nos hicimos fuertes, juntas somos el doble de la mitad, juntas luchamos y juntas vencemos... A todas mis amigas, gracias por formar parte de mi vida" Anónimo... Santoral para hoy: San Agustín de Canterbury, Obispo de Inglaterra. Restituta virgen. Ranulfo mártir. Carolina. Juana de España... Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años como Caro Ramírez, a quien le enviamos nuestros mejores deseos en este su día... Nuestras condolencias para la familia Dauajare Cinta por el fallecimiento de doña Araminta Cinta de Dauajare que partió a gozar de la paz del Señor y al rencuentro de su esposo en la paz eterna... Para sus hijos: Sofía, Araminta, Félix y Gaby, sus nietos, bisnietos y familiares que el Todopoderoso les mande el consuelo que necesitan en estos momentos de tristeza... Para la señora Dauajare que este gozando de la Casa del Padre Celestial... Pronto empezarán a circular las participaciones de la boda de María del Lourdes Escobar Aguilar y Fernando Daniel Benítez Yudiche, que han escogido el próximo mes de julio para unir sus vidas por medio del sacramento del matrimonio en la Parroquia de la Sagrada Familia de Nazaret... Invitan a la ceremonia sus padres: María del Lourdes Aguilar Gámez y Arturo Gerardo Escobar Villa (+); Blanca Arlet Yudiche Echavarría y Fernando Daniel Benítez Gómez... Luly y Fernando han sido objeto de numerosos parabienes para su vida juntos... Felicidades a los futuros esposos... Festejó su cumpleaños rodeada de su familia Pilar Labastida de Allende, al lado de su esposo Javier Allende Perogordo; sus hijos: Pili y Christian; Javier que está de visita procedente del lugar donde radica; Andrés y Mayte; sus nietos: José María, Andrés, Diego y Jerónimo... Un grupo de amigas íntimas que compartieron con la festejada esta fecha de su aniversario... Otra cumpleañera de la semana fue Alejandra Tello que escuchó las primeras "Mañanitas" de parte de sus herederas Mariana y Julia, su mamá, hermanos y desde luego numerosos amigos que por diferentes medios le hicieron llegar parabienes, como se los hacemos llegar desde esta columna... Miguel Nicolás fue el nombre que le impusieron al heredero de Esthefany Segura y Enrique Saavedra quienes invitaron como padrinos a Marifer Guerrero y Gerardo Saavedra... El bautismo tuvo lugar en la Capilla de Guadalupe de la Casa de la Acción Católica, donde estuvieron abuelos, bisabuelos y tíos del nuevo cristiano... Posterior se ofreció una reunión en honor de Miguel Nicolás donde los invitados pasaron horas muy agradables con todo lo que prepararon papás y padrinos del pequeñito... Exasac festejo a Santa Magdalena Sofía Barat, fundadora de los Colegios del Sagrado Corazón con la misa que se ofició en la Capilla del Colegio... Posterior los asistentes convivieron en esta fecha tan especial para el Sagrado Corazón... El próximo lunes la Luna Azul llena en Oblicuo/Escorpión; aparecerá a las 19:50 horas y se ocultará a las 05:56 del 1 de junio... Hasta la próxima...