REGINA & JESÚS CELEBRAN SUS ESPONSALES

EL DÍA MÁS ESPECIAL EN SUS VIDAS

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

Regina Morones Guerra y Jesús Foyo Cárdenas efectuaron sus esponsales, en una sobria ceremonia.

Con la bendición de sus papás: Humberto Morones, Cristina Guerra, Jesús Foyo y Emma Cárdenas, unieron sus vidas para siempre.

En la celebración religiosa estuvieron sus hermanos, seres queridos y amigos.

El sacerdote exhortó a los novios a buscar siempre el bien y la felicidad común.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los jóvenes enamorados intercambiaron sus promesas de fidelidad y, ante Dios, se dieron el "Sí acepto".

Al final recibieron prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Más tarde, los nuevos esposos llegaron a la espléndida recepción, donde los invitados les felicitaron.

