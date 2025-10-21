REGINA & JOSÉ CELEBRAN SUS ESPONSALES

Regina Morones Guerra y José Foyo Cárdenas efectuaron sus esponsales, en una sobria ceremonia.

Con la bendición de sus papás: Humberto Morones, Cristina Guerra, Jesús Foyo y Emma Cárdenas, unieron sus vidas para siempre.

En la celebración religiosa estuvieron sus hermanos, seres queridos y amigos.

El sacerdote exhortó a los novios a buscar siempre el bien y la felicidad común.

Los jóvenes enamorados intercambiaron sus promesas de fidelidad y, ante Dios, se dieron el “Sí acepto”.

Al final recibieron prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Más tarde, los nuevos esposos llegaron a la espléndida recepción, donde los invitados les felicitaron.