ROSY CELEBRA SU CUMPLEAÑOS EN FAMILIA

El rostro de Rosa de Lourdes Gallardo Wong reflejaba alegría al ver reunida a su familia en una celebración especial con motivo de su cumpleaños.

El cálido encuentro fue organizado pro sus hijos: Marcela, Gabriela, Jorge y Joel Armendáriz Gallardo.

Estuvieron ahí con ella a disfrutar del festejo, su esposo Joel Armendáriz Blázquez y sus nietos, así como seres queridos cercanos, quienes le expresaron su cariño y admiración.

Así, los Armendáriz Gallardo compartieron en medio de una agradable atmósfera anécdotas y experiencias familiares que a través de los años fortalecen el afecto que se tienen.

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Las sorpresas no faltaron y Rosy vivió un gran día.