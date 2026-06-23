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SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

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SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

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ROSY CELEBRA SU CUMPLEAÑOS EN FAMILIA

Por Maru Bustos PULSO

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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El rostro de Rosa de Lourdes Gallardo Wong reflejaba alegría al ver reunida a su familia en una celebración especial con motivo de su cumpleaños.

El cálido encuentro fue organizado pro sus hijos: Marcela, Gabriela, Jorge y Joel Armendáriz Gallardo.

Estuvieron ahí con ella a disfrutar del festejo, su esposo Joel Armendáriz Blázquez y sus nietos, así como seres queridos cercanos, quienes le expresaron su cariño y admiración.

Así, los Armendáriz Gallardo compartieron en medio de una agradable atmósfera anécdotas y experiencias familiares que a través de los años fortalecen el afecto que se tienen.

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Las sorpresas no faltaron y Rosy vivió un gran día.

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