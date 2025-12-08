ALICIA CELEBRA SU CUMPLEAÑOS
RECIBE MUESTRAS DE AFECTO Y SORPRESAS
Alicia Flores Terán festejó su cumpleaños rodeada del afecto de sus seres queridos y amistades, en una estupenda celebración que resultó plena de sorpresas y emociones.
Sus hijos: Eduardo, Elsa y Martha Ríos Flores organizaron el cálido festejo, para el que seleccionaron detalles con los que crearon una agradable atmósfera.
Este día resultó muy especial para Alicia, pues reunió a todos los grupos de amigas que en diferentes etapas su vida han sido parte de su bonita e interesante historia.
La selecta concurrencia le deseó bienestar y prosperidad.
Desde luego que le expresaron su afecto y admiración.
La tarde, con ¡gran armonía y alegría!
