ALICIA CELEBRA SU CUMPLEAÑOS

Alicia Flores Terán festejó su cumpleaños rodeada del afecto de sus seres queridos y amistades, en una estupenda celebración que resultó plena de sorpresas y emociones.

Sus hijos: Eduardo, Elsa y Martha Ríos Flores organizaron el cálido festejo, para el que seleccionaron detalles con los que crearon una agradable atmósfera.

Este día resultó muy especial para Alicia, pues reunió a todos los grupos de amigas que en diferentes etapas su vida han sido parte de su bonita e interesante historia.

La selecta concurrencia le deseó bienestar y prosperidad.

Desde luego que le expresaron su afecto y admiración.

La tarde, con ¡gran armonía y alegría!