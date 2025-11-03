Transformando la Imagen: Dinorah Reyes, la guía que inspira estilo y autenticidad

Originaria de San Luis Potosí, Dinorah Reyes ha logrado combinar su formación en diseño industrial con una profunda pasión por la moda y la asesoría de imagen, consolidándose como una figura destacada en el mundo del estilo y la comunicación visual.

Certificada en Diseño de Imagen y con un diplomado en Imagen Física por el prestigioso Colegio de Imagen Pública, Dinorah ha dedicado su carrera a ayudar a las personas a proyectar su mejor versión, fusionando conocimientos técnicos con una sensibilidad estética única.

Su influencia trasciende el ámbito local: como micro-influencer y creadora de contenido, ha colaborado con marcas de renombre internacional como Jean Paul Gaultier, MAC Cosmetics, Steve Madden, Skims, Pantene, Pond´s, Eucerin, Avène y JW PEI. A través de sus plataformas digitales, comparte tendencias, experiencias y propuestas visuales que reflejan autenticidad, elegancia y cercanía, consolidando una comunidad sólida y comprometida.

Además, Dinorah ha aportado su talento como stylist en sesiones fotográficas para marcas locales, y ha compartido su experiencia como docente en la Universidad Marista de San Luis Potosí, impartiendo talleres y diplomados sobre imagen física, estilo y el uso estratégico de redes sociales en la moda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Su participación en eventos de moda nacionales, como Fashion Week México, así como su formación continua con expertos del medio, la han posicionado como una profesional en constante crecimiento, reconocida por su disciplina, constancia y pasión por la moda.

Dinorah Reyes no solo transforma la imagen de quienes asesora, sino que también inspira a su comunidad a expresarse con estilo, confianza y autenticidad, demostrando que la combinación de talento, esfuerzo y pasión puede abrir puertas en la industria de la moda y más allá.

Instagram: @dinorahgr