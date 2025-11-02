logo pulso
¡MACABRO FESTEJO!

PERSONAJES DE MIEDO ASUSTAN

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 02, 2025 03:00 a.m.
A

El pánico y suspenso se apoderó de un grupo de niños que festejaron el Día de Muertos con una estupenda celebración multicolor.

Reunieron una serie de espeluznantes elementos y atractivos, a fin de disfrutar de las tradiciones y costumbres de esta celebración mexicana.

Los pequeños lucieron originales disfraces.

Derrocharon gran creatividad e ingenio en sus atuendos.

En una escalofriante atmósfera, compartieron terroríficas experiencias.

Las brujas, catrinas, momias, fantasmas, diablos, vampiros, calaveras y muertes, demostraron ser hábiles para jugar, saltar, bailar y correr.

Eso sí, compartieron un encuentro de ¡pánico!

