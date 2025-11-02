¡MACABRO FESTEJO!
PERSONAJES DE MIEDO ASUSTAN
Galeria
1/3
El pánico y suspenso se apoderó de un grupo de niños que festejaron el Día de Muertos con una estupenda celebración multicolor.
Reunieron una serie de espeluznantes elementos y atractivos, a fin de disfrutar de las tradiciones y costumbres de esta celebración mexicana.
Los pequeños lucieron originales disfraces.
Derrocharon gran creatividad e ingenio en sus atuendos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En una escalofriante atmósfera, compartieron terroríficas experiencias.
Las brujas, catrinas, momias, fantasmas, diablos, vampiros, calaveras y muertes, demostraron ser hábiles para jugar, saltar, bailar y correr.
Eso sí, compartieron un encuentro de ¡pánico!
no te pierdas estas noticias