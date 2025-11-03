logo pulso
SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

ISABEL & DANIEL ¡UNEN SUS VIDAS!

RECIBEN EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

Por Redacción PULSO

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A

Isabel Torres Narváez y Daniel Hernández Ávila efectuaron sus esponsales, en una sobria y cálida ceremonia.

Testificaron el enlace de sus hijos: Carlos Torres Sandoval y María Isabel Narváez, Ramón Rafael Hernández Ávila y María del Rocío Ávila Acosta.

Estuvieron sus hermanos: Carlos Alberto y Daniela Torres Narváez, Rafael y Diego Hernández Ávila, seres queridos y amistades cercanas.

El presbítero les expresó un mensaje en la ceremonia que se efectuó en el templo de San Francisco de Asís.

Los invitó amarse y respetarse, a buscar el bien y la felicidad común y a permanecer unidos por siempre.

Los novios intercambiaron promesas de fidelidad y ante Dios, se dieron el “Sí quiero”.

Enseguida, el sacerdote les impartió el sacramento y bendijo lo símbolos del matrimonio que llevaron sus padrinos y con los cuales reafirmaron su unión ante Dios.

Al final de la celebración, recibieron prolongados aplausos de la concurrencia.

Más tarde, los jóvenes esposos presidieron una recepción, donde los invitados les felicitaron.

