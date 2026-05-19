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Aeroméxico reanudará operaciones a Caracas

Por El Universal

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Aeroméxico reanudará operaciones a Caracas

Ciudad de México.- Como parte de su estrategia de expansión internacional, Aeroméxico anunció la intención de retomar sus operaciones hacia Caracas, Venezuela, ampliando las opciones de viaje hacia Sudamérica.

La nueva ruta conectará a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, a bordo de equipos Boeing 737 MAX.

El inicio de operaciones está previsto para octubre, sujeto a aprobación gubernamental.

"La intención de retomar la ruta de Caracas representa un paso muy importante para ampliar la red de conectividad de México con Sudamérica, atendiendo la demanda del mercado y refrendando el compromiso de ofrecer más opciones de viaje", dijo Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico.

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La ruta CDMX-Caracas se encuentra en proceso de evaluación y aprobación por parte de las autoridades correspondientes, por lo que los detalles finales de itinerarios y disponibilidad serán publicados una vez obtenidas las autorizaciones.

Aeroméxico dejó de volar a Caracas en junio de 2016. Con la reincorporación de este servicio, la aerolínea sumará un total de 10 rutas en Sudamérica, complementando la oferta actual hacia Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Brasil y Argentina.

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