Aguascalientes inaugura el San Marcos Valley

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Aguascalientes, Ags.- Con la apertura de la primera etapa del Parque Industrial San Marcos Valley, que representa una inversión de mil 700 millones de pesos, y la generación de 9 mil empleos directos y 36 mil indirectos, la infraestructura de Aguascalientes se fortalece y amplía las oportunidades para la llegada de nuevos proyectos de inversión.

La gobernadora panista Tere Jiménez Esquivel inauguró este desarrollo de clase mundial y afirmó que la consolidación de nuevos espacios industriales permite al estado mantener una posición competitiva en el escenario nacional y generar mejores oportunidades para las familias, al favorecer la instalación de empresas, la creación de empleos de calidad y el crecimiento ordenado de la economía del estado.

José Arturo Crespo Pavón, directivo financiero de Lintel-San Marcos Valley, detalló que este nuevo parque tiene 140 hectáreas; explicó que la primera etapa del proyecto comprende alrededor de 30 hectáreas ya urbanizadas, con infraestructura y servicios necesarios para iniciar la comercialización y recibir a nuevas empresas.

Además, está diseñado para atender las necesidades de compañías de sectores estratégicos y de alto valor agregado, entre ellos la industria automotriz, componentes electrónicos, tecnología e innovación, manufactura avanzada, salud, logística y almacenamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí