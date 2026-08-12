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Aguascalientes inaugura el San Marcos Valley

Por El Universal

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Aguascalientes inaugura el San Marcos Valley
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      Aguascalientes, Ags.- Con la apertura de la primera etapa del Parque Industrial San Marcos Valley, que representa una inversión de mil 700 millones de pesos, y la generación de 9 mil empleos directos y 36 mil indirectos, la infraestructura de Aguascalientes se fortalece y amplía las oportunidades para la llegada de nuevos proyectos de inversión.

      La gobernadora panista Tere Jiménez Esquivel inauguró este desarrollo de clase mundial y afirmó que la consolidación de nuevos espacios industriales permite al estado mantener una posición competitiva en el escenario nacional y generar mejores oportunidades para las familias, al favorecer la instalación de empresas, la creación de empleos de calidad y el crecimiento ordenado de la economía del estado.

      José Arturo Crespo Pavón, directivo financiero de Lintel-San Marcos Valley, detalló que este nuevo parque tiene 140 hectáreas; explicó que la primera etapa del proyecto comprende alrededor de 30 hectáreas ya urbanizadas, con infraestructura y servicios necesarios para iniciar la comercialización y recibir a nuevas empresas.

      Además, está diseñado para atender las necesidades de compañías de sectores estratégicos y de alto valor agregado, entre ellos la industria automotriz, componentes electrónicos, tecnología e innovación, manufactura avanzada, salud, logística y almacenamiento.

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