BMV sufre caída del 1.32% en línea con mercados de EU

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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sufrió este martes una fuerte caída del 1,32 %, en línea con los mercados de Estados Unidos, para acumular cuatro cierres negativos en las últimas cinco sesiones, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a las 65.564,76 unidades.

Mercado global y factores detrás de la caída

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, se observaron pérdidas ante el incremento en los precios de los energéticos en el mercado de materias primas", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una fuerte pérdida del 1,32 %, su mayor caída desde el 23 de julio", cuando retrocedió un 1,54 %.

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Impacto en emisoras y comportamiento del mercado mexicano

Al interior del mercado mexicano, añadió la experta, destacaron los retrocesos de las emisoras Gentera (-5,3 %), Banregio (-3,27 %), Televisa (-2,81 %), Banorte (-2,76 %) y Orbia (-2,62 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con el movimiento negativo de este martes, el mercado mexicano acumula una pérdida del -2,05 % en lo que va de agosto, pero registra un avance del +1,95 % en lo que va de 2026.

En la jornada el peso mexicano se apreció un 0,3 % frente al dólar, al cotizar en 17,09 unidades por billete verde, frente a los 17,14 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 140,3 millones de títulos por un importe de 15.008 millones de pesos (unos 878 millones de dólares).

De las 729 firmas que cotizaron en la jornada, 293 terminaron con sus precios al alza, 404 tuvieron pérdidas y 32 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 44,6 %; de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 6,1 %, y de la empresa de telecomunicaciones Axtel (AXTEL CPO), con el 3,53 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de servicios financieros Gentera (GENTERA), con el -5,3 %; del conglomerado industrial Grupo Kuo (KUO B), con el -4,26 %, y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -4,09 %.