Alistan un corredor de carga para eléctricos

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CIUDAD DE MÉXICO.- Varias empresas, entre ellas Grupo Bimbo, Mercado Libre, Coca-Cola Femsa, Heineken México, OXXO, Alsea, VEMO, Siemens, OXXO Gas, Voltway, Deléctrico, Grupo Marva, International, Volvo, BYD Trucks y ADO Mobility, crearon un grupo de trabajo para instalar un corredor de carga para vehículos eléctricos pesados en el país.

El objetivo es diseñar e implementar, desde el sector empresarial, un modelo de inversión compartida en infraestructura de carga para vehículos medianos y pesados que distribuya los costos y reduzca el riesgo de cada organización.

El primer foco de trabajo será impulsar el corredor México–Querétaro.

A partir de él, el grupo identificará los puntos estratégicos para desplegar infraestructura de carga, tanto de última milla como de largo recorrido, y perfilará un primer proyecto conjunto de inversión compartida.

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El transporte de carga es un pilar de la economía y un desafío ambiental, ya que gran parte de la flota nacional supera los 17 años de antigüedad y la infraestructura de carga pública existente está pensada, sobre todo, para autos particulares y no para el transporte pesado.

El grupo de trabajo compartirá datos e infraestructura en un espacio competitivo y operará bajo la coordinación neutral de sostenibilidad global.