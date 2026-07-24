logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Alistan un corredor de carga para eléctricos

Por El Universal

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
A
Alistan un corredor de carga para eléctricos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- Varias empresas, entre ellas Grupo Bimbo, Mercado Libre, Coca-Cola Femsa, Heineken México, OXXO, Alsea, VEMO, Siemens, OXXO Gas, Voltway, Deléctrico, Grupo Marva, International, Volvo, BYD Trucks y ADO Mobility, crearon un grupo de trabajo para instalar un corredor de carga para vehículos eléctricos pesados en el país.

      El objetivo es diseñar e implementar, desde el sector empresarial, un modelo de inversión compartida en infraestructura de carga para vehículos medianos y pesados que distribuya los costos y reduzca el riesgo de cada organización.

      El primer foco de trabajo será impulsar el corredor México–Querétaro.

      A partir de él, el grupo identificará los puntos estratégicos para desplegar infraestructura de carga, tanto de última milla como de largo recorrido, y perfilará un primer proyecto conjunto de inversión compartida.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El transporte de carga es un pilar de la economía y un desafío ambiental, ya que gran parte de la flota nacional supera los 17 años de antigüedad y la infraestructura de carga pública existente está pensada, sobre todo, para autos particulares y no para el transporte pesado.

      El grupo de trabajo compartirá datos e infraestructura en un espacio competitivo y operará bajo la coordinación neutral de sostenibilidad global.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Topo Chico salda adeudo fiscal millonario y aporta más de 2 mil mdp
        Topo Chico salda adeudo fiscal millonario y aporta más de 2 mil mdp

        Topo Chico salda adeudo fiscal millonario y aporta más de 2 mil mdp

        SLP

        El Universal

        Desde 2023, autoridades fiscales trabajaron para garantizar el cumplimiento de obligaciones tributarias de Topo Chico.

        Coparmex anuncia Juntas Internacionales 2026 para impulsar empresas mexicanas
        Coparmex anuncia Juntas Internacionales 2026 para impulsar empresas mexicanas

        Coparmex anuncia Juntas Internacionales 2026 para impulsar empresas mexicanas

        SLP

        EFE

        Evento virtual reunirá empresarios y expertos para fortalecer innovación y competitividad en México.

        Grupo Gigante analiza compra de cadena La Casa de Toño
        Grupo Gigante analiza compra de cadena La Casa de Toño

        Grupo Gigante analiza compra de cadena La Casa de Toño

        SLP

        El Universal

        La operación de compra de La Casa de Toño aún no tiene certeza de concretarse.

        Nu México inicia operaciones como banco en agosto
        Nu México inicia operaciones como banco en agosto

        Nu México inicia operaciones como banco en agosto

        SLP

        El Universal

        La migración tecnológica implicará suspensión temporal de servicios SPEI y app móvil