logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Coparmex anuncia Juntas Internacionales 2026 para impulsar empresas mexicanas

Evento virtual reunirá empresarios y expertos para fortalecer innovación y competitividad en México.

Por EFE

Julio 23, 2026 07:14 p.m.
A
Coparmex anuncia Juntas Internacionales 2026 para impulsar empresas mexicanas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México, 23 jul (EFE).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) anunció este jueves la sexta edición de las Juntas Internacionales 2026, un encuentro con el que busca impulsar que un mayor número de empresas mexicanas se conviertan en líderes de nicho con presencia internacional mediante el modelo alemán denominado 'Hidden Champions México'.

      Coparmex impulsa empresas mexicanas líderes con modelo alemán

      El evento, que se llevará a cabo de manera virtual los próximos 27 y 28 de julio, reunirá a empresarios, especialistas, instituciones financieras, organismos internacionales, grandes compañías y conglomerados industriales para compartir estrategias orientadas a fortalecer la especialización, la innovación y la competitividad de las empresas mexicanas.

      Coparmex argumentó que el contexto comercial de Norteamérica abre nuevas oportunidades para las compañías nacionales, en el marco de la tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos en la revisión del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), que entró desde el 1 de julio en una etapa de revisiones anuales hasta 2036.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Crecimiento del comercio regional y oportunidades para mipymes

      La patronal mexicana señaló que el comercio regional casi se quintuplicó desde 1994 y que creció 55 % desde la entrada en vigor del T-MEC.

      Además, indicó que el 61 % de las organizaciones mexicanas exporta principalmente a Norteamérica y el 47 % obtiene de Estados Unidos y Canadá los insumos para sus procesos productivos.

      El presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, afirmó que el objetivo es que más empresas dejen de competir únicamente por precio y desarrollen capacidades diferenciadas que les permitan convertirse en referentes de innovación, calidad y excelencia en mercados especializados.

      Por su parte, el vicepresidente nacional de Asuntos Internacionales y Laborales de Coparmex, Fernando Treviño Núñez, señaló que el encuentro está inspirado en el modelo alemán de los "Hidden Champions", con el propósito de promover una nueva generación de empresas mexicanas altamente especializadas, innovadoras y capaces de integrarse a las cadenas globales de valor.

      Durante las jornadas también se abordarán temas como la identificación de oportunidades en el mercado de Norteamérica, la excelencia operativa, el desarrollo de talento técnico, la innovación, las opciones de financiamiento.

      Así como el fortalecimiento de las agrupaciones industriales y el papel de las grandes empresas para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas como proveedores estratégicos.

      Asimismo, se analizarán las oportunidades y desafíos de la relocalización de las cadenas de suministro o nearshoring para los negocios mexicanos.

      Coparmex destacó que las mipymes representan más del 99,8 % de las empresas del país y generan cerca del 70 % del empleo, por lo que fortalecer sus capacidades resulta indispensable para elevar la productividad, impulsar la innovación y ampliar la participación de México en las cadenas globales de valor.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Coparmex anuncia Juntas Internacionales 2026 para impulsar empresas mexicanas
      Coparmex anuncia Juntas Internacionales 2026 para impulsar empresas mexicanas

      Coparmex anuncia Juntas Internacionales 2026 para impulsar empresas mexicanas

      SLP

      EFE

      Evento virtual reunirá empresarios y expertos para fortalecer innovación y competitividad en México.

      Grupo Gigante analiza compra de cadena La Casa de Toño
      Grupo Gigante analiza compra de cadena La Casa de Toño

      Grupo Gigante analiza compra de cadena La Casa de Toño

      SLP

      El Universal

      La operación de compra de La Casa de Toño aún no tiene certeza de concretarse.

      Nu México inicia operaciones como banco en agosto
      Nu México inicia operaciones como banco en agosto

      Nu México inicia operaciones como banco en agosto

      SLP

      El Universal

      La migración tecnológica implicará suspensión temporal de servicios SPEI y app móvil

      Sorprende inflación al ubicarse en 3.10% en julio
      Sorprende inflación al ubicarse en 3.10% en julio

      Sorprende inflación al ubicarse en 3.10% en julio

      SLP

      El Universal

      El Inegi destacó que el transporte aéreo y servicios turísticos aumentaron tras el Mundial y vacaciones