Grupo Gigante analiza compra de cadena La Casa de Toño
La operación de compra de La Casa de Toño aún no tiene certeza de concretarse.
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Grupo Gigante confirmó su interés por adquirir La Casa de Toño, luego de que Bloomberg diera a conocer que los propietarios de la cadena de restaurantes han iniciado un proceso de venta de la firma.
Así, actualmente la empresa participa en una evaluación de una posible adquisición. Sin embargo, hasta el momento no ha celebrado contratos definitivos ni vinculantes, según indicó.
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En un comunicado enviado al público inversionista a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), informó que, a través de su división de Restaurantes, realiza una evaluación inicial y preliminar de una posible compra de la cadena.
"Grupo Gigante informa al público inversionista que actualmente está participando, a través de su división de Restaurantes, en la evaluación inicial y preliminar de una posible adquisición de La Casa de Toño.
"A esta fecha, Grupo Gigante no ha celebrado contratos definitivos ni vinculantes para tal posible adquisición, ni ha acordado precio o contraprestación alguna, por lo que, no existe certeza de que la operación llegará a concretarse", explicó la firma.
Grupo Gigante explicó que la revisión de esta oportunidad forma parte de su estrategia de crecimiento, bajo la cual mantiene de manera permanente la evaluación de alternativas tanto de expansión orgánica como inorgánica.
No obstante, señaló que el análisis de oportunidades de negocio no implica necesariamente que éstas se materialicen, por lo que la eventual adquisición de La Casa de Toño permanece en una etapa preliminar.
"Como parte de su estrategia para buscar un crecimiento continuo, Grupo Gigante constantemente evalúa oportunidades de crecimiento orgánico e inorgánico. Se espera que esta tendencia se mantenga, en el entendido que, la evaluación de oportunidades de crecimiento no necesariamente implica que éstas vayan a materializarse", subrayó.
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