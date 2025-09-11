logo pulso
Bancos, de acuerdo en que pagos al IPAB no sean deducibles: Sheinbam

La Presidenta habló sobre dicha medida en su mañanera

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 11:10 a.m.
A
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la mayoría de los bancos está de acuerdo en que los pagos al IPAB no sean deducibles.
En su conferencia mañanera de este jueves 11 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló otra vez las deducciones que hacían.
"La ganancia de los bancos fue de casi 300 mil millones de pesos. ¡280 mil millones de pesos! Entonces, al no deducir, estima Secretaría de Hacienda que son como 10 mil millones (...).
"La mayoría de los bancos está de acuerdo en que está bien. Pues ya tuvieron ese beneficio muchísimos años, pues ya que el beneficio lo tenga el pueblo por un poquito, aunque sea", dijo la mandataria federal.
"No es cierto que van a aumentar los bancos, en pocas palabras; ni sus comisiones ni sus tasas ni nada. Sencillamente no van a poder deducir y van a tener ganancias un poquito menores de las que tenían, distribuido en todos los bancos es muy poquito", añadió.
Aseguró que en Estados Unidos ni en Canadá: "Ya era un exceso que aparte de todo, dedujeran de impuestos ese pago. Sencillamente tienen que pagar impuestos, eso es todo".

