Proponen arancel a autos chinos

CIUDAD DE MÉXICO.- La intención de la Secretaría de Economía de incrementar el arancel para la importación de autos provenientes de China a 50% tendría un efecto en el precio de los vehículos y pone en riesgo la inversión en las agencias de marcas chinas, considera la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA)

Actualmente, los autos importados de China pagan un arancel de entre 10 y 20%.

“Es muy fuerte el incremento propuesto al arancel y en la medida que se agoten los inventarios disponibles se tendrían que ajustar los precios al público.

“Esta variación sería proporcional a la capacidad de cada marca para asumir parte del pago del arancel para mantener su oferta competitiva. Lamentablemente no podemos anticipar cuál será la respuesta de cada marca”, dijo Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA.

El alza de precios afectaría a vehículos de combustión interna, híbridos, eléctricos enchufables y eléctricos de batería.

Rosales considera que la decisión del gobierno mexicano representa un cambio drástico para el comercio de vehículos afectando las importaciones de países con los que México no tiene un acuerdo comercial.

Y a las armadoras que no fabrican vehículos en el país y que, por lo tanto, no tienen acceso a los beneficios otorgados en el decreto automotriz.

Además, agregó Rosales, el aumento al arancel pone en riesgo la inversión realizada por las distribuidoras de capital nacional que han instalado más de 800 puntos de venta de vehículos de marcas chinas.

“Esta red representa más de 60 mil millones de pesos de inversión y más de 32 mil empleos directos.

“Se limitará la competencia en el mercado interno y el consumidor tendrá menor oportunidad de elección”, apuntó Rosales.