logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Cae exportación de cerveza 5%

En el primer semestre del 2027, también bajaron las ventas al exterior de azúcar y berries

Por El Universal

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
A
Cae exportación de cerveza 5%
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- En el primer semestre de este año, cuatro de los agroalimentos más exportados por México registraron caídas, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

      Las ventas de cerveza a otros países cayeron 5% en dicho semestre con respecto al mismo período del año pasado. A pesar de ello, la bebida fue el agroalimento más exportado con un valor de 3 mil 221 millones de dólares (mmdd).

      Las berries —fresas y frambuesas frescas o congeladas- alcanzaron un valor de exportación de mil 933 millones de dólares, 0.5% menos que en el acumulado a junio de 2025.

      El aguacate registró la peor caída con -24.4%, al exportarse solo mil 690 millones de dólares, lo que significó una caída de la segunda a la cuarta posición.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El azúcar fue el cuarto producto en registrar una caída de 10.1%, lo que ubicó dicho endulzante en el octavo lugar de los alimentos más exportados con un valor de mil 45 millones de dólares.

      Los agroalimentos más vendidos y que registraron crecimiento en este primer semestre del año fueron: el tequila con 2 mil 331 millones de dólares, lo que planteó un incremento del 21.8%.

      Las exportaciones de bovino (ganado y carne) sumaron los mil 566 millones de dólares, con un incremento del 8.1%.

      Las ventas de jitomate a otros países subieron 2.4% lo que ubicó a dicha hortaliza en el sexto lugar con mil 455 millones de dólares.

      El séptimo producto más exportado fueron los chiles con mil 048 millones de dólares, un incremento de 1.8 por ciento con respecto al mismo período del año anterior.

      GCMA dijo que el valor acumulado de las exportaciones agroalimentarias de enero a junio llegó a los 27 mil 811 millones de dólares, 1.7% mayor que en el mismo periodo de 2025. 

      El valor de las importaciones alcanzó los 23 mil 278 millones de dólares, 4.9% mayor al comparado con el acumulado a junio de 2025.

      En los primeros seis meses del año la balanza comercial se mantuvo superavitaria con 4 mil 533 millones de dólares, sin embargo, indica un saldo menor en 12.1%.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Mercados emergentes captan capitales en julio, reporta IIF
        Mercados emergentes captan capitales en julio, reporta IIF

        Mercados emergentes captan capitales en julio, reporta IIF

        SLP

        El Universal

        Instituto de Finanzas Internacionales reporta 18,800 millones de dólares en flujos hacia mercados emergentes en julio 2026.

        BMV sufre caída del 1.32% en línea con mercados de EU
        BMV sufre caída del 1.32% en línea con mercados de EU

        BMV sufre caída del 1.32% en línea con mercados de EU

        SLP

        El Universal

        El mercado mexicano acumula una pérdida del 2.05 % en agosto

        Caen exportaciones de cerveza, azúcar y berries en primer semestre
        Caen exportaciones de cerveza, azúcar y berries en primer semestre

        Caen exportaciones de cerveza, azúcar y berries en primer semestre

        SLP

        El Universal

        La balanza comercial agroalimentaria de México se mantuvo superavitaria, aunque con un saldo menor al año previo

        Robo al autotransporte baja 52.97% en 2025: GN
        Robo al autotransporte baja 52.97% en 2025: GN

        Robo al autotransporte baja 52.97% en 2025: GN

        SLP

        El Universal

        El 2018 fue el año con más reportes de este delito