Cae exportación de cerveza 5%

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Ciudad de México.- En el primer semestre de este año, cuatro de los agroalimentos más exportados por México registraron caídas, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Las ventas de cerveza a otros países cayeron 5% en dicho semestre con respecto al mismo período del año pasado. A pesar de ello, la bebida fue el agroalimento más exportado con un valor de 3 mil 221 millones de dólares (mmdd).

Las berries —fresas y frambuesas frescas o congeladas- alcanzaron un valor de exportación de mil 933 millones de dólares, 0.5% menos que en el acumulado a junio de 2025.

El aguacate registró la peor caída con -24.4%, al exportarse solo mil 690 millones de dólares, lo que significó una caída de la segunda a la cuarta posición.

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El azúcar fue el cuarto producto en registrar una caída de 10.1%, lo que ubicó dicho endulzante en el octavo lugar de los alimentos más exportados con un valor de mil 45 millones de dólares.

Los agroalimentos más vendidos y que registraron crecimiento en este primer semestre del año fueron: el tequila con 2 mil 331 millones de dólares, lo que planteó un incremento del 21.8%.

Las exportaciones de bovino (ganado y carne) sumaron los mil 566 millones de dólares, con un incremento del 8.1%.

Las ventas de jitomate a otros países subieron 2.4% lo que ubicó a dicha hortaliza en el sexto lugar con mil 455 millones de dólares.

El séptimo producto más exportado fueron los chiles con mil 048 millones de dólares, un incremento de 1.8 por ciento con respecto al mismo período del año anterior.

GCMA dijo que el valor acumulado de las exportaciones agroalimentarias de enero a junio llegó a los 27 mil 811 millones de dólares, 1.7% mayor que en el mismo periodo de 2025.

El valor de las importaciones alcanzó los 23 mil 278 millones de dólares, 4.9% mayor al comparado con el acumulado a junio de 2025.

En los primeros seis meses del año la balanza comercial se mantuvo superavitaria con 4 mil 533 millones de dólares, sin embargo, indica un saldo menor en 12.1%.