TV Azteca entra en concurso mercantil por deudas millonarias

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La justicia declaró a TV Azteca en concurso mercantil. La empresa tendrá hasta un año para negociar con sus acreedores; si no logra un acuerdo, podría ser declarada en quiebra por sus millonarias deudas.

Tessy del Rocío Covarrubias Torres, Jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles, declaró hoy a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, en concurso mercantil, con lo que inició el periodo de un año para buscar un acuerdo con sus acreedores o, de lo contrario, será declarada en quiebra.

Los principales acreedores de la televisora de Salinas Pliego son tenedores de deuda emitida en Nueva York. Esta deuda inició en 2017, cuando la televisora emitió 400 millones de dólares (más de siete mil millones de pesos) en títulos de deuda con el acuerdo de pagar semestralmente intereses a una tasa anual de 8.25 por ciento; sin embargo, en 2020 dejó de cumplir bajo el argumento de presiones financieras derivadas de la pandemia.

Los inversionistas de EU, a través de filiales constituidas en las Islas Caimán, adquirieron esos bonos de deuda, que han ido aumentando hasta la fecha.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La semana pasada, reporta el diario Reforma, estos acreedores demandaron ante una Corte Federal de Nueva York que se dicte sentencia sumaria contra TV Azteca o contra múltiples filiales para el cobro de 663 millones de dólares por capital e intereses no pagados, monto que equivale a unos 11 mil 600 millones de pesos.

El pasado 10 de junio, los tenedores de la deuda de TV Azteca acusaron a la televisora de Ricardo Salinas Pliego de ocultar activos estratégicos en una nueva subsidiaria mientras obtenía un préstamo por 290 millones de dólares, del que les ha negado información clave.

TV Azteca creó TVA III "y luego la dotó de más activos netos que todas las demás subsidiarias de TV Azteca combinadas".

Entre los activos transferidos se encuentra la licencia de radiodifusión, señalaron los acreedores. Aunque la licencia no pertenece al empresario, sino al gobierno federal mexicano, la consideran el activo más valioso.

Los acreedores señalaron en una carta enviada a los jueces de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que Salinas Pliego o sus empresas han "llevado a cabo un plan concertado para sacar sus activos más valiosos del alcance de los acreedores".

Afirmaron que esta subsidiaria fue puesta en garantía para cubrir los bonos de deuda por 400 millones de dólares emitidos en 2017 y cuyo pago se suspendió en 2020.

Los tenedores denunciaron además que TV Azteca obtuvo un préstamo de 290 millones de dólares de Alter Bank, una "entidad en Santa Lucía vinculada a actividades delictivas".

Los acreedores sostienen que Alter Bank carecía de los fondos para otorgar un préstamo de esa magnitud. A ello se suma, señalaron, que TV Azteca ha intentado ocultarles información relacionada con dicho financiamiento.

"La evidencia disponible sugiere que el préstamo de Alter Bank puede ser una transferencia fraudulenta", advirtieron.

Al solicitar su "concurso mercantil voluntario", la empresa otorgó al crédito de Alter Bank la primera preferencia sobre todas sus demás deudas, incluidos los 630 millones de dólares que adeuda a los tenedores de los bonos emitidos en Nueva York.

Fue en febrero pasado cuando Televisión Azteca solicitó a un juzgador en México la aprobación de un mecanismo conocido como "concurso mercantil voluntario" para reordenar sus deudas, debido a que, según reconoció, enfrenta dificultades financieras y económicas.

"Cinco semanas antes de promover su concurso, TV Azteca negoció un préstamo de hasta 290 millones de dólares con Alter Bank Limited, un banco internacional de Santa Lucía conectado a casos previos de actividad criminal y transferencias fraudulentas", acusaron los acreedores en la demanda presentada el 2 de junio ante una Corte Federal en Miami.

El diario Reforma reportó este día que existe además una deuda de mil 897 millones de pesos que la televisora debía a Banco Azteca y que ahora es controlada por Numchi Servicios, una gestora de cartera vencida.

En la demanda de concurso, las deudas con Alter Bank y Numchi estarían garantizadas por las concesiones y otros activos, mientras que los bonos emitidos en Nueva York aparecen como "deuda común sin garantía", para la cual TV Azteca propone una quita de hasta 90 por ciento.

LEA TAMBIÉN Admiten a trámite la solicitud de concurso mercantil de TV Azteca La jueza Nataly Pérez admitió la solicitud de concurso mercantil para TV Azteca, que busca reordenar sus pasivos.

Tratándose de concesionarios de radiodifusión, el conciliador debería ser propuesto por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), pero la Jueza consideró que esa regla no aplica en este caso, porque TV Azteca SAB no es la titular de las concesiones, sino otras razones sociales que no promovieron el concurso.

"Se ordena a la comerciante suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha en que surta efectos esta sentencia; salvo los que sean indispensables para la operación ordinaria de la empresa, incluido cualquier crédito indispensable para mantener la operación ordinaria de la empresa y la liquidez necesaria durante la tramitación del concurso mercantil, respecto de los cuales deberá informar dentro de las 72 horas siguientes de efectuados", ordenó la Jueza.

De igual forma, dispuso "que durante la etapa de conciliación sea suspendido todo mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos de la comerciante".