Incertidumbre enel país por T-MEC

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Ciudad de México.- S&P Global Ratings advirtió que el país enfrentará un entorno de persistente incertidumbre para los inversionistas y un débil crecimiento económico mientras continúen las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Tras no alcanzarse un acuerdo para renovar el T-MEC antes del 1 de julio, el tratado permanece vigente y será revisado anualmente en la próxima década, hasta que los tres países acuerden una nueva versión, y la siguiente ronda de negociaciones está programada para el 20 de julio.

La agencia señaló que su escenario base considera que México conservará un acceso favorable al mercado estadounidense, mejor que el de la mayoría de los países, pese a las tensiones comerciales.

Estimó poco probable una ruptura de la relación comercial entre ambos países, debido a la profundidad de sus vínculos económicos.

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Añadió que, pese a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y a una mayor supervisión del cumplimiento de las reglas de origen del T-MEC, el arancel efectivo aplicado a las exportaciones mexicanas permanece en una tasa de un solo dígito.

Además, destacó que las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos crecieron 8% en 2025 y acumularon un avance de 21% entre enero y mayo de este año.

No obstante, consideró que el periodo prolongado de negociaciones mantendrá la incertidumbre entre los inversionistas, por lo que prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crezca alrededor de 1% en 2026.

Advirtió que la combinación de bajo crecimiento y una mayor rigidez presupuestaria restringe la capacidad del gobierno para avanzar en la consolidación fiscal, factor que motivó el cambio de perspectiva de la calificación soberana de estable a negativa en mayo pasado.

S&P recordó que en los próximos 24 meses podría reducir la calificación soberana si México no disminuye oportunamente sus déficits fiscales para estabilizar la deuda pública, el costo por intereses y los pasivos contingentes.

También alertó que una eventual afectación a la relación comercial o económica con Estados Unidos podría debilitar la estabilidad económica y la posición externa del país.

En contraste, señaló que la perspectiva podría regresar a estable si las políticas públicas logran una consolidación fiscal significativa y un mayor dinamismo de la inversión privada que fortalezca el crecimiento económico y contribuya a estabilizar las finanzas públicas.