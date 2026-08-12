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Cancelarán millones de líneas celulares

Por El Universal

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Cancelarán millones de líneas celulares
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      Ciudad de México.- El próximo 15 de agosto serán suspendidas entre 4 millones y 8.7 millones de líneas telefónicas móviles por no realizar el registro obligatorio de datos personales ante el operador, calculó Ernesto Piedras, director de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

      Las personas y empresas están obligadas a vincular líneas telefónicas a su CURP o RFC como parte de la estrategia del gobierno para erradicar la extorsión y fraude.

      La regulación establece que los números con terminación "0" y que no vincularon su línea perderán el servicio este sábado, después que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones anunció un calendario escalonado que extiende el plazo para el registro al 31 de diciembre, ya que la fecha límite original era el 30 de junio.

      "Les van a bajar el switch y sólo les van a dejar el 911, los servicios de alerta sísmica y números de emergencia", dijo Piedras, quien también es actual miembro del Consejo de Participación Ciudadana para el fortalecimiento institucional de Radio Educación.

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      Según sus cálculos, en el mejor de los casos se suspenderán 4 millones de líneas este sábado, en uno moderado serán 6 millones y en el peor de los escenarios desconectarán a 8.7 millones.

      Piedras señaló que este 15 de agosto se pondrá a prueba si los operadores tienen la capacidad técnica y operativa para suspender las líneas que terminen con "0" y que no se registraron, sin afectar a las que sí lo hicieron.

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