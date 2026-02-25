Cemex escala al Top 5 en ranking ESG de Merco

Cemex se colocó en el quinto lugar del ranking Merco Responsabilidad ESG 2025, al posicionarse entre las cinco empresas con mayor compromiso en responsabilidad social y sostenibilidad en México. Los resultados fueron presentados el 24 de febrero de 2026 en la Ciudad de México.

El ascenso representa una evolución sostenida para la compañía: en 2023 ocupó el lugar 45; en 2024 avanzó al sitio 15 y, en la edición más reciente, logró entrar al Top 5 del listado general.

Además de su posición global, Cemex se mantuvo como líder del sector Materiales de Construcción y destacó dentro del Top 5 en el apartado de gobernanza, que evalúa ética corporativa, liderazgo institucional y solidez en procesos internos.

Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, afirmó que el resultado es consecuencia de una estrategia que integra la sostenibilidad en la operación diaria de la empresa y de un trabajo continuo en toda la organización.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El reconocimiento se da en el marco del 120 aniversario de la compañía.

El monitor Merco evaluó pilares como innovación, desempeño ambiental, calidad de vida para colaboradores y relación con comunidades, mediante una metodología verificada externamente que integra la opinión de directivos, especialistas, analistas financieros y líderes de opinión.

Merco es un referente en la medición de reputación corporativa en Iberoamérica y en México publica rankings como Talento, Líderes, Empresas y Responsabilidad ESG.