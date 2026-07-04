Certeza jurídica en T-MEC, piden los empresarios

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Ciudad de México.- Las revisiones anuales al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá muestran que si bien el acuerdo sigue vigente no se blindó, dijo la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga), Eva María Muñoz.

Estados Unidos decidió no extender el T-MEC hasta el 2042, por lo que concluirá en el 2036, es decir, le restan 10 años, tiempo en el que habrá revisiones anuales.

"El T-MEC no se canceló, pero tampoco se blindó. Iniciamos una década de revisiones que exige preparación, diálogo permanente y decisiones sustentadas en evidencia técnica".

"Las futuras revisiones exigirán mayores niveles de cumplimiento normativo (compliance), trazabilidad documental y transparencia en las operaciones de comercio exterior. Esto implicará una validación cada vez más rigurosa de la información relacionada con el origen de las mercancías y de toda la documentación electrónica que respalda cada embarque", comentó.

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Añadió que "la competitividad de Norteamérica dependerá de nuestra capacidad para anticiparnos a los cambios y fortalecer la logística como un eje estratégico para el desarrollo económico".

De cualquier manera, dijo Muñoz que "la continuidad del Tratado brinda estabilidad al comercio de Norteamérica, pero las revisiones anuales hacen indispensable fortalecer la certeza jurídica, la digitalización logística y la participación técnica de los Agentes Internacionales de Carga".

En un comunicado, la presidenta de Amacarga recordó que esta situación de dejar el T-MEC al 2036 manda dos mensajes: "Brinda estabilidad para las operaciones de comercio exterior al mantenerse vigentes las reglas de origen, las preferencias arancelarias y las disposiciones que hoy permiten el flujo de mercancías entre México, Estados Unidos y Canadá".

Muñoz dijo que la Asociación participó en las consultas públicas que realizó el gobierno federal y recordó que "presentó un documento técnico con recomendaciones enfocadas en la facilitación del comercio, la digitalización de la cadena logística, la eficiencia regulatoria, la coordinación institucional y el reconocimiento del Agente Internacional de Carga como un actor estratégico del comercio exterior mexicano".