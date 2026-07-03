Delimitar la revisión anual del T-MEC bajará incertidumbre: Amcham

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El anuncio de que habrá revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) generará incertidumbre en la medida en que no se definan los alcances de éstas, dijo el vicepresidente ejecutivo de la American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham), Pedro Casas Alatriste.

Pedro Casas Alatriste advierte sobre la incertidumbre en revisiones anuales del T-MEC

En videoconferencia, explicó que "es importante, bajar la incertidumbre a las revisiones anuales del T-MEC", una vez que se acordó que dicho tratado seguirá hasta el 2036.

Porque "si tuviéramos revisiones anuales en donde en cada revisión lo que estuviéramos debatiendo es el contenido del acuerdo... sería una terrible noticia porque entonces lo que querría decir eso es que seríamos nosotros como región, Norteamérica, susceptibles a un cambio de reglas cada año".

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En ese sentido, señaló que las revisiones anuales deben tener reglas claras, definir el objetivo principal, cómo se harán y cuándo se darán, así como el mecanismo que se usará para implementar los cambios que se hagan.

"Mientras más rápido logremos tener esto claro y reducir la incertidumbre, mejor. Ahora, si me dices, va a tomar un mes. bueno, un mes, pero si de repente me dices, lo vamos a estar debatiendo todo el año hasta el primero de julio 2027, eso, sin lugar a dudas, sería un escenario catastrófico".

Definición de industrias estratégicas y enfoque en implementación para evitar renegociaciones

Otra de las maneras de acotar la incertidumbre será "empezar a acotar las industrias estratégicas para la región en donde estas revisiones anuales pueden estar enfocadas".

Agregó que también debiera definirse "que las revisiones sean revisiones de la implementación del acuerdo", no para cambiar las reglas del juego cada año, porque a eso le llamaríamos una renegociación y si nos movemos en esa dirección, insisto, eso generaría mucha incertidumbre".

Pedro Casas Alatriste dijo que hay interés de los países de llegar a acuerdos ya que el mismo titular de la Representación Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que entienden que en la medida que le vaya bien a ellos se contribuirá a que a México le vaya bien.

Consideró que el hecho de que el T-MEC se mantenga hasta el 2036 es "un marco jurídico lo suficientemente robusto" porque se tiene "una periodicidad de tiempo lo suficientemente larga para poder hacer planes de inversión que, además de que es suficientemente larga, el sector privado está convencido de que en ese periodo de 10 años se va a lograr la extensión".