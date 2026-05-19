China comprará más bienes a EU

Washington.- China ha aceptado la adquisición de productos agrícolas de Estados Unidos como la carne de res y las aves de corral, con compras a un ritmo anualizado de 17.000 millones de dólares al año para 2026 y ese nivel para 2027 y 2028, anunció la Casa Blanca el domingo, dos días después de que el presidente Donald Trump regresara de una cumbre en Beijing en la que procuró aliviar el impacto sobre los agricultores estadounidenses de la guerra comercial que él inició el año pasado.

Beijing restablecería el acceso al mercado para la carne de res de Estados Unidos, y reanudaría las importaciones de aves de corral procedentes de estados estadounidenses que el Departamento de Agricultura del país norteamericano (USDA, por sus siglas en inglés) determina que están libres de gripe aviar, agregó la Casa Blanca. Los acuerdos son adicionales a los compromisos de compra de soja que el gobierno chino adquirió el año pasado.

Los acuerdos ofrecen cierta esperanza a los agricultores estadounidenses perjudicados por la guerra comercial, ya que vieron cómo se les agotaba un importante mercado de exportación para la soja y otros productos.

Datos del USDA muestran que las importaciones chinas de bienes agrícolas estadounidenses alcanzaron su punto máximo en 2022 con 38.000 mdd, pero cayeron a 8.000 millones en 2025.

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