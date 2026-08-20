China exhibe ambiciones robóticas

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Beijing, China.- ¿Quiere ver si un robot puede doblar un trozo de tela? ¿Le interesa conseguir un perro robot o incluso un robot humanoide que pueda ofrecer algo de apoyo emocional? ¿O quizás quiere ver robots boxeando y bailando? Venga a Beijing.

China inauguró la Conferencia Mundial de Robots 2026 el miércoles, con empresas que exhibieron la creciente industria robótica del país, mientras busca llevar la tecnología más allá de las demostraciones y llevarla a fábricas y otras aplicaciones del mundo real.

Una de las principales atracciones el miércoles fue el estand de Unitree, uno de los principales fabricantes chinos de robots humanoides, donde algunos de sus modelos boxearon y bailaron. Uno incluso jugó al ping pong con un oponente humano.

La conferencia se celebra semanas después de que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos anunciara una prohibición a las importaciones de nuevos robots humanoides y convertidores de potencia fabricados en el extranjero, al citar riesgos para la seguridad nacional, en una medida dirigida contra China. La prohibición también abarca nuevas importaciones de robots cuadrúpedos, a menudo llamados perros robot. El organismo indicó que los robots avanzados podrían suponer riesgos a la seguridad nacional.

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