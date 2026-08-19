Bolsa Mexicana, seis caídas en siete sesiones

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Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este martes un 0,5 % para acumular seis bajas en las últimas siete sesiones, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), cayó a las 63.933,69 unidades, en línea con los cierres en rojo en EU y el mundo.

Al interior del mercado mexicano destacaron los retrocesos de Cemex (-3,64 %), Volaris (-3,59 %), Grupo Televisa (-3,38 %), Industrias Peñoles (-2,1 %) y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (-2,05 %).

En la jornada el peso mexicano se depreció un 0,23 % frente al dólar, al cotizar en 17,07 unidades por billete verde, luego de apuntarse 17,03 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

Por su parte, el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundía más del 6 % en la apertura de este miércoles, en línea con las caídas registradas en Wall Street ante preocupaciones de inflación en EU por la guerra en Irán.

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En los primeros minutos de operaciones, el indicador perdía un 6.14%, o 421.74 puntos, hasta los 6,448.09 enteros. El Kospi bajó un 1.55% en la sesión previa.

Los descensos en la Bolsa surcoreana se producen tras el cierre en rojo del Dow Jones, S&P 500 y el tecnológico Nasdaq en Estados Unidos.