Pemex sufre pérdida de 61 mil 242 mdp

Ciudad de México.- Pese al nuevo rescate del gobierno federal de Petróleos Mexicanos (Pemex), anunciado a principios de agosto, la empresa sigue reportando números rojos, esta vez por 61 mil 242 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con su reporte financiero.

La petrolera también dio a conocer el crecimiento de sus pasivos tanto con acreedores financieros como con proveedores.

“Durante el tercer trimestre de 2025, Petróleos Mexicanos operó en un entorno marcado por presiones en los precios internacionales del crudo y desafíos técnicos derivados de la maduración de campos estratégicos. En este contexto, la empresa mantuvo una operación resiliente, con resultados sólidos en producción, refinación y disciplina financiera”, expuso la empresa en su informe.

No obstante, sólo tuvo ganancias en el área de refinación, impulsadas por la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, que comienza a desquitar lo que costó.

Este segmento de negocios ganó en el tercer trimestre de 2025 un total de 107 mil millones de pesos cuando previamente había reportado números rojos ante la obsolescencia de las refinerías que ya operaban en el país.

No obstante, la ganancia no pudo compensar los 72 mil millones de pesos que perdió el segmento de producción de crudo y los 31 mil millones de quebranto del área de logística, así como otras áreas de apoyo a la operación de la petrolera, con pérdidas que ascendieron a 70 mil millones de pesos.

Pese a todas las acciones del gobierno federal de apoyo a Pemex para enfrentar deudas con sus proveedores y su pasivo financiero, la petrolera reportó incrementos en ambos frentes.

La deuda con proveedores creció 37%, al llegar a 28 mil 130 millones de dólares al cierre de septiembre, cuando un año antes el saldo ascendía a 20 mil 524 millones de dólares.

En su reporte, Petróleos Mexicanos apunta que a estas empresas que apoyan su operación les ha pagado de enero a septiembre 299 mil 768 millones de pesos, pero aun así el monto adeudado sigue en aumento.