Economía informal crece 1.9% en segundo trimestre

En el segundo trimestre de 2025, el Valor agregado Bruto de la economía informal fue de 6.0 billones de pesos una vez descontada la inflación, lo que significó un alza de 1.9% a tasa anual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por entidad federativa, los mayores crecimientos se observaron en Ciudad de México, con un alza anual de 5.6?%; Guanajuato y Baja California Sur, 5.5% cada una; Tamaulipas, 5.3%; Coahuila, 4.5%; y Nuevo León, 4.2%. En cambio, disminuyó en Campeche, -12.4%; en Quintana Roo, -6.1%; en Morelos, -3.8%; en Guerrero, -2.6%; entre otras.

La economía informal de México se integra por dos componentes. El sector informal, que incluye la totalidad de las actividades económicas realizadas por las empresas sin personalidad jurídica propiedad de los hogares.

En segundo lugar, se encuentran las otras modalidades de la informalidad, aquellas en las que las y los trabajadores que laboran en unidades económicas formales no cuentan con seguridad y prestaciones sociales, tales como vacaciones, aguinaldo, liquidaciones por despido, etc.

El Valor Agregado Bruto del sector informal ascendió 3.5% a tasa anual y representó 57.2% de la economía informal en el periodo abril-junio del presente año.

Por entidad federativa, los incrementos más pronunciados se evidenciaron en Guanajuato con un alza de 9.9%; Baja California Sur, 9.5%; Aguascalientes, 7.7%; Ciudad de México, 7.6%; y en Chiapas, 6.4%. En contraste, descendió en Campeche -17.0%; en Quintana Roo, -9.3%; en Guerrero, -3.9%; en Morelos, -3.7%; en Puebla, -2.3%; y en Veracruz, -0.9%.

- Otras modalidades de la informalidad representan 42.8% del sector

Durante el segundo trimestre de 2025, el Valor Agregado Bruto de las otras modalidades de la informalidad significó 42.8% de la economía informal y permaneció sin variación a tasa anual.

Por entidad federativa, las que reportaron los aumentos más significativos fueron Sinaloa con un incremento anual de 5.3%; San Luis Potosí, 4.4%; Tamaulipas, 4.1%; Ciudad de México, 3.6%; Hidalgo, 2.8%; y Coahuila, 2.4%.

En cambio, los estados que presentaron las caídas más significativas fueron Morelos con un retroceso anual de -4.0%; Chihuahua, -3.7%; y Veracruz, -3.4%.

En el segundo trimestre de 2025, se registraron 16.9 millones de puestos de trabajo remunerados en la economía informal, nivel que significó un aumento de 2.7% a tasa anual.

En las entidades federativas, los incrementos más importantes se observaron en Ciudad de México, con un aumento de 6.5%; Sinaloa, 6.2%; Tamaulipas, 6.0%; Coahuila, 5.2%; y en Nuevo León y Sonora, 4.3% cada una. Por su parte, los descensos más significativos se presentaron en Campeche y en Quintana Roo.



