El SAT revisará 16 mil 200 empresas sin citatorio previo, advierten

Las empresas, sin importar su tamaño y actividad, deben tener todo en orden para evitar caer en el terreno de riesgo y ser seleccionadas entre las 16 mil 200 que revisará el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de una auditoría este 2026, alertó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

En conferencia de prensa, la presidenta del organismo, Ludivina Leija Rodríguez, recordó que las auditorías son parte de la lucha contra las factureras, pero estarán dirigidas a perfiles considerados de alto riesgo.

Como ejemplo, señaló a quienes registren pérdidas fiscales recurrentes, hagan uso indebido de estímulos fiscales o no paguen retenciones a sus empleados, entre otros.

Destacó que esta nueva acción del fisco implica un procedimiento más complejo, a diferencia de otros años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo anterior porque ahora la autoridad podrá presentarse en el domicilio fiscal del contribuyente para ejecutar la orden de visita el mismo día, sin citatorio previo.

Ante ese escenario, enfatizó, es indispensable que las empresas mantengan su documentación debidamente integrada y actualizada.

Eso es importante, manifestó, porque sólo de esa manera podrán contar con los elementos necesarios para acreditar la materialidad de sus operaciones y atender oportunamente cualquier requerimiento.

Hizo notar que la principal desventaja para el contribuyente radica en que, al llevarse a cabo esta visita, le suspenderán de manera automática la posibilidad de emitir comprobantes fiscales.

Se quedará sin facturar hasta que la autoridad emita la resolución correspondiente, es decir, en un plazo máximo de 24 días, advirtió.

Recordó que el SAT tiene estimado revisar 16 mil 200 de un universo de 66.8 millones de contribuyentes, lo que representa el 0.02%.

Del total de las revisiones, mil 200 serán grandes contribuyentes y 12 mil pequeños y medianos, así como 3 mil del sector de comercio exterior.

Además, recordó que el SAT dará continuidad al empleo de herramientas tecnológicas para identificar comportamientos atípicos y omisiones en el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Por medio del análisis de la información digital, la autoridad puede detectar la falta de presentación de declaraciones, inconsistencias en la emisión de los comprobantes fiscales digitales por internet y discrepancias entre lo efectivamente timbrado y lo reportado.

Afirmó que con dicha estrategia detectará irregularidades que puedan presentar los contribuyentes.

De igual forma, por medio de esquemas inteligentes contra la evasión y el contrabando.