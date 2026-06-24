Empresas tecnológicas arrastran a Wall Street
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Wall Street cedió el martes más de sus ganancias recientes después de que una ola de ventas de emisoras tecnológicas se propaga desde Asia hacia Estados Unidos debido a la preocupación por tasas de interés potencialmente más altas hacia finales de año.
El S&P 500 cayó un 1,4%. El índice viene de 11 semanas al alza en las últimas 12, impulsadas en gran medida por acciones tecnológicas. El promedio industrial Dow Jones, que está menos influenciado por las acciones tecnológicas, borró una ganancia temprana y cerró apenas 0,1% a la baja. El compuesto Nasdaq cayó 2,2%.
Los mercados de Asia bajaron. El índice Kospi de Corea del Sur, uno de los grandes ganadores del auge de la IA, se desplomó 10%. Las acciones en Europa también cayeron.
Las ventas se dirigieron en gran medida a empresas cuyo valor se ha disparado en medio del frenesí por la tecnología de inteligencia artificial. S
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us costosas valoraciones bursátiles les dan más influencia sobre la dirección del mercado en general. El martes, dentro del S&P 500 subieron más acciones de las que bajaron, pero las empresas tecnológicas se impusieron sobre las ganancias en otros sectores.
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