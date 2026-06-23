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¿Qué pasó con la Megafarmacia del Bienestar de AMLO?

Para estados alejados, almacenes locales se integran al IMSS-Bienestar para fortalecer distribución

Por El Universal

Junio 23, 2026 02:31 p.m.
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¿Qué pasó con la Megafarmacia del Bienestar de AMLO?
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "está funcionando" la Megafarmacia del Bienestar que se creó en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ante la falta de medicamentos.

      Funcionamiento de la megafarmacia bienestar

      En su conferencia mañanera de este martes 23 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que la Megafarmacia funciona principalmente para la zona centro del país.

      "La Megafarmacia, en este momento, está funcionando principalmente para la zona centro del país. Llegan ahí los medicamentos y de ahí se distribuyen a la zona centro.

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      Distribución de medicamentos oncológicos y cobertura nacional

      "En el caso de los medicamentos oncológicos es para todo el país; llegan a la megafarmacia y de ahí se distribuyen a los hospitales que atienden cáncer del IMSS-Bienestar", dijo.

      Mencionó que para las entidades que quedan más alejadas, como Baja California o Yucatán, "se fortalece con los almacenes que ya tenían los estados y que ahora están pasando a ser parte del IMSS-Bienestar, pero está funcionando".

      En diciembre de 2023, López Obrador aseguraba que no había nada que impidiera que funcionara la Megafarmacia del Bienestar, la más grande del mundo y que contaría con todos los medicamentos que se distribuyen en el sector Salud del país.

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