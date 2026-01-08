En México se cobra más por pagos con tarjeta

CIUDAD DE MÉXICO.- Las cuotas bancarias de intercambio para pagos con tarjeta por medio de una terminal punto de venta aquí son mayores a las que se cobran en otros países, destacó el Banco de México (Banxico).

Se debe, en buena medida, a que las autoridades que regulan dicho mercado en otros lugares definieron límites en el establecimiento de dichas cuotas.

Así lo pondera el Instituto Central en el Informe anual sobre el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros correspondiente a junio 2024-junio 2025.

Mencionó que en algunos países hay topes a la cuota de intercambio para pagos con tarjeta como por ejemplo en Estados Unidos en donde se aplica un límite de 0.21 centavos de dólar más 0.05% para los pagos con tarjetas de débito.

En Reino Unido y la Unión Europea es de 0.2% y 0.3% el tope para los pagos con débito y crédito, respectivamente.

Por su parte en Israel es de 0.3% para débito.

Otros países comparables de América Latina que tienen un tope son Argentina con 0.6% para débito y de 1.3% para crédito; mientras que Chile de 0.5% y 1.14% en cada caso.

Costa Rica no rebasa el 1% tanto para pagos con débito y crédito, y Brasil sólo tiene un tope de 0.8% para débito.