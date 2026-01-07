Peso mexicano abre a la baja frente al dólar
La divisa mexicana abre este 7 de enero con una tendencia a la baja frente al dólar, de acuerdo con información de Bloomberg.
El Índice Dólar (DXY), un indicador que mide el valor del billete verde frente a las distintas monedas internacionales, registra una apreciación de 0.04%, respecto al cierre previo.
Este miércoles, el tipo de cambio se cotiza en 17.97 pesos por dólar, representando una apreciación diaria de 0.11% para la divisa nacional.
Las 16 mejores monedas del mundo avanzan ante el dólar, posicionando en segundo lugar al peso mexicano.
Tipo de cambio a la venta
Así se cotiza el dólar a la venta en los principales bancos del país:
BBVA México: 18.25 pesos por dólar
Banorte: 18.30 pesos por dólar
Banamex: 18.43 pesos por dólar
Banco Azteca: 18.40 pesos por dólar.
